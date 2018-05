Foreninger markerer 100-året for 1. Verdenskrig

Her er ansøgerne - og hvad de vil

Toftlund Lokalhistorisk Forening og Arkiv søger tilskud til et mindearrangement med foredrag.Historisk Forening for Løgumkloster Kommune søger tilskud til mindearrangementer med forskellige foredrag.



Tønder Kulturskole søger tilskud til aktiviteter, workshops og koncerter om fred.



Lokalhistorisk Forening for Gl. Tønder Kommune søger tilskud til en guidet bustur rundt i Tønder Kommune, hvor steder med relevans for 1. verdenskrig besøges samt midler til en mobil udstilling om 1. verdenskrig.



Historisk Forening for Skærbæk og omegn søger om tilskud til et kirkearrangement samt et foredrag.



Møgeltønder Forsamlingshus søger om tilskud til et mindearrangement med musik og foredrag.