Forening der kæmper for oplevelsespark fremlægger store planer

Kristina Holst, Foreningen HOF, løfter en flig af sløret for tankerne for Hjemsted - Danernes Verden. På billedet ses hun med sin bedre halvdel, Emil Kjær, og døtrene Eleanor og Kassandra. Arkivfoto : Søren E. Alwan

Foreningen HOF, der kæmper for at bevare Hjemsted - Danernes Verden, beskriver her, hvilke tanker foreningen har gjort sig om oldtidsparken.

Foreningen HOF, der kæmper for at bevare Hjemsted - Danernes Verden, beskriver her, hvilke tanker man har gjort sig om stedet, der i slutningen af maj blev besluttet solgt med årets udgang, så der kan etableres autocamperplads på banken i Hjemsted. Kristina Holst, der har arbejdet med formidling på oldtidscentret, oplyser, at Foreningen HOF ville lave et lærings- og oplevelsescenter med museum, tematiske events, håndværkerlaug og eksperimentalarkæologi. Desuden skulle en restaurant i oldtidsparken fungere som socialøkonomisk projekt, gerne i samarbejde med STU. - Restauranten er tænkt som en formidlingsstation af fødevarer, tilberedelse og madkultur. Menuen skal baseres på bæredygtig produktion af råvarer, både fra det historiske og det moderne køkken.

Mikrobryggeri og Sort Sol Parken skulle også gerne have etableret et mikrobryggeri, og butikken skulle være et display for lokal bæredygtighed, hvorfra der kunne afsættes lokale produkter, tilføjer hun. I parken skulle der være fokus på bæredygtigt landbrug - især jernalderlandbruget og udviklingen af landbruget til nutiden. Dyrehold og dyrkningsarealet på stedet skulle afspejle dette, samt landbrugets dyrkningsmetoder med sigte på bæredygtighed, miljøbelastning og insektfremme. - Formidlingsaktiviteter bliver sat op med fokus på at inddrage gæster i aktiviteterne, hvad end det drejer sig om gamle håndværk, renovering eller landbrug, håber Kristina Holst. Hun fortæller videre, at man tænkte at indgå i et samarbejde med Skærbæk Distriktsskole, STU, Tønder Ungdomsskole, Kompetencecenter Tønder og Sort Sol Safari med Iver Gram.

Ny lokalplan Den lokale knivmager Elisabeth Linnet, vil gerne skabe et knivmagerlaug, der kunne have base i Hjemsted, og andre lokale initiativer hilses ligeledes velkomne med åbne arme, mødelokaler og værksteder. - Foreningen HOFs medlemmer har mødt undren over projektet, som Tønder Kommune har valgt og har derfor besluttet, at vi vil offentliggøre vores projekt i få træk, så man kunne have en reel debat, fremfor gisninger om det ene fremfor det andet, siger Kristina Holst, der erkender, at Tønder Kommune har valgt at sælge arealet til etablering af en autocamperplads. - Det forudsætter, at der nu skal udarbejdes en ny lokalplan, førend arbejdet med det nye projekt kan starte. Der er ingen garanti for, at lokalplanen kan ændres til formålet for det nye projekt, siger Holst og fortsætter: - Hvis ikke, står man med en ny situation. Derfor afventer vi situationen, og vil hellere bruge mellemtiden til at mane rygter til jorden, fremfor at være med til at skabe flere. Derfor vil vi gerne fortælle om os, der blev valgt fra.