Forberedelse kommer bag på nye politikere

Tønder: Det er lidt over et år siden, at den nye kommunalbestyrelse trådte til, og for flere af de nye medlemmer har det været første gang, at de er med i kommunalpolitik.

En rundspørge, som JydskeVestkysten har foretaget blandt fem udvalgte politikere, viser, at flere af debutanterne er overraskede over mængden af forberedelse, som det kræver at være kommunalpolitiker. En af dem er Harald Christensen, Tønder, fra Socialdemokratiet.

- Der kommer mange oplysninger frem, som man skal sætte sig ind i og forholde sig til, siger han.

De konservatives Anette Abildgaard Larsen, Lydersholm, var i starten også overrasket over mængden af ting, som en kommunalpolitiker har brug for at sætte sig ind i.

- Jeg er overrasket over alt det, jeg havde brug for at sætte mig ind i, for at kunne gøre udføre mit politiske arbejde. Nu, efter det første år, er jeg mere fortrolig med de forskellige arbejdsgange, og føler mig næsten som en fisk i vandet. Jeg ærgrer mig over, at jeg ikke er gået ind i politik noget før, siger hun.