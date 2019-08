Forargende!? Forfærdeligt!? Fantastisk!?

TØNDER FESTIVAL: Hmm.... den havde jeg ikke lige set komme, og jeg er faktisk et øjeblik helt tom for ord.

Heldigvis er jeg ikke alene, for ved bordene ved siden af og bagved, ser folk ud, nøjagtig som jeg føler mig. Undrende blikke breder sig hos det trofaste publikum ved Klubscenen, da Trio Svin med elektriske trommer, lydklip af forskellig art, klædt i hvidt og med store overskæg i bedste Western-stil brager ud i mængden.

For det gør de ganske bogstaveligt: De brager ud, og der går ikke mange minutter, før græsset foran scenen er fyldt med især unge mennesker, som hujer, hepper, klapper og kaster sig ind i musikken med stor entusiasme. Blandt det ældre publikum breder smilene sig samtidig med, at de forvirrede øjne består:

Dét, der foregår, er så langt fra noget andet på årets festival, og alligevel er der en velkendt violin og glimt af en politisk sarkasme, som vi kender. Det er tydeligt, at en vigtig del af trioens mål er at ruske op i folk, flytte nogle grænser, og de annoncerer også selv, at de siger ting, som gør folk fulde af forargelse.

Der er dynamik, dragende rytmer, temposkift og fængende klange - særligt i "fandens fiol" (fristes man til at kalde den), men desværre er der forsvindende lidt tekst i numrene - og for lidt til, at man for alvor kan nå at blive stødt.

'Når en del folk forlader teltet, for hurtigt at blive erstattet af en yngre fanskare, er det nok snarere den tunge bas og de næsten maniske lyde, der bliver for meget, end det er selve ordlyden, og det er faktisk ærgerligt. Hvis Trio Svin har så mange, markante holdninger, vil jeg gerne høre dem, så det hele ikke bare bliver teater. Jeg kan umuligt give stjerner til denne koncert.

Der er masser af energi, publikum er i den grad med, men om hele setuppet er forfærdeligt eller fantastisk, kan jeg ikke blive enig med mig selv om. I stedet er her seks svin - så må det være op til den enkelte, om det er helstegte pattegrise eller ildelugtende orner.