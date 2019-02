Forældre undrer sig over nye tider for dagtilbud

Fra marts træder en ny tidsramme i kraft, når det kommer til dagtilbuddenes deltidspladser. Det har fået en række forældre til at undre sig, for de føler sig pressede til at købe fuldtidspladser.

TØNDER KOMMUNE: Den 1. marts træder en ny aftale om deltidspladser i børneinstitutionerne i kraft. Det betyder, at 35 timers ugentlig pasning nu bliver til 30 - og som resultat deraf vil deltidspladserne køre fra 07.30 til 13.30. Det har skabt udfordringer for flere hold forældre, og heraf har to taget kontakt til JydskeVestkysten.

Regina Hansen Kløcker har sine børn i Børnehuset i Visby, og er i øjeblikket på barsel. Hun har derfor ret til at kunne vælge en deltidsplads, men hun undrer sig over udmeldingen om de nye tider, som kom ud af det blå. Tider, der, som hun ser det, griber uheldigt ind i børnenes middagssøvn.

- Det er jo nærmest frivillig tvang. Vil man gøre sit eller sine børn kede af det hver dag - eller vil man betale ekstra for en fuldtidsplads? Det er dybest set valget, man skal tage, siger hun og tilføjer:

- Når man vækker børnene for tidligt, så risikerer man, at de begynder at græde med det samme - og at de for den sags skyld er trætte og pyldrede resten af dagen. Det gør en stor forskel, om de kun får halvanden time, eller om de kan få lov at sove to eller to en halv. En halvanden time er i hvert fald for lidt.

Reginas undren bunder først og fremmest i, at tilbuddet, som netop skulle sikre øget fleksibilitet for forældrene, for både Regina Hansen Kløcker og for den anden forælder, som avisen har talt med, Rikke Bork-Michelsen, har givet den modsatte effekt.

- De siger jo, at de har sat tiden efter de, der arbejder - men pladserne er jo lavet om, så de passer til forældre på barsel. Der er jo ingen, der arbejder, så det passer til de pladser, forklarer Regina Hansen Kløcker.