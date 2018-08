Forældet: Anklageskrift kom med posten efter mere end to år

Det var han tydeligvis godt tilfreds med, men samtidig også mere end almindelig forundret over, at sagen var trukket så langt ud, som tilfældet er.

Hun fastslog dermed samtidig, at en usædvanlig langvarig sag om opvarmning og opbevaring af gasflasker i Trøjborg Hovedgårds lade var forældet og frifandt ejendommens ejer, Søren Degn Clausen, for alle anklager.

TØNDER/TRØJBORG: Er det rimeligt, at anklagemyndigheden skal bruge mere end to år til at behandle en forholdsvis overskuelig sag?

I april i år, to år og fire måneder efter koncerten, modtog han et anklageskrift opdelt i otte punkter, og i juli fulgte indkaldelsen til retten. Heraf fremgik det, at retsmødet ville bortfalde, hvis han betalte en bøde til politiet.

Lang ventetid

Mens han altså blev overrasket over, at sagen ikke forlængst var opgivet, samlede akterne tilsyneladende støv hos anklagemyndigheden. Efter at have afhørt Søren Degn Clausen i september 2016 blev sagen sendt til vurdering i Sikkerhedsstyrelsen. Svaret herfra kom den 20. december 2016, og siden skete der altså først noget, da anklagemyndigheden fremsendte anklageskriftet 16 måneder senere - i april 2018.

- Og det var altså for sent, lød vurderingen fra dommer Kristin Bergh.

Fra anklagerens side blev det lange sagsforløb begrundet med intern prioritering af sager.

Når Søren Degn Clausen ikke kunne få oplyst størrelsen på en bøde, skyldes det, at der ikke findet faste takster på området.

- Ser man sagen udefra, virker det på mig som ressourcespil af en anden verden, siger han.

Ville han være blevet dømt, ville bødeniveauet formentlig have været et sted mellem 5000 og 10.000 kroner.

Men det kommer altså ikke på tale nu.

Det hører med til historien, at Søren Degn Clausen langt fra var enig i de alle fremsatte kritikpunkter, og at han altså for længst har bragt de forhold i orden, som ifølge ham med rette var blevet påpeget. Faktisk ville han allerede tilbage i 2015 have installeret helt nyt varmesystem i laden.

- Men jeg bor nabo til en fredet slotsruin, og det har gjort, at myndighedsbehandlingen har trukket ud, siger han.