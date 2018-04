Forårsvarmen får gang i de grønne fingre

Toftlund/Tønder: Vejret har ikke just været med have-ejerne dette forår, men med mildere temperaturer er det nu for alvor tid til at gå i haven. Også selvom det ifølge kalenderen er godt en måned for sent. En af de, der for alvor satsede på haven, er Hans Christian Kyhl fra Toftlund. Han er medlem af kolonihaven Rytterhaven i Toftlund - en lidt utraditionel én af slagsen, for der er ingen huse. Til gengæld er entusiasmen for det grønne høj:

- Jeg er medlem herude for sjette år i træk nu, og jeg glæder mig virkelig til sæsonen sådan for alvor kommer i gang. Vejret har udsat det meget, men nu har jeg besluttet mig for at sætte kartoflerne. Det er næsten en måned for sent, men jeg har snydt lidt hjemmefra, siger han grinende og peger over i traileren, hvor en række kartoffelplanter står klar.

For Hans Christian Kyhl er valget om at have en kolonihave uden hus et bevidst valg:

- Et er at man er fri for at holde et hus, men det gør også meget ved prisen på det. For mig handler det mest om at dyrke noget. Jeg er gammel bonde og i øvrigt også uddannet anlægsgartner, så jeg kan virkelig ikke lade være. At tage herud giver mig et godt frirum, og jeg synes også, vi har et godt socialt sammenhold herude - huse eller ej, fastslår han.