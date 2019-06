Forårsmessen giver kolde kontanter til foreninger

Otte fik penge

Otte foreninger og institutioner får nu glæde af et kontant tilskud.

- Vi er glade for, at vi i år kan uddelte tilskud til otte ansøgere. De mange ansøgninger viser, at der er en række initiativrige foreninger og institutioner i Tønder, siger formanden for Sønderjysk Messecenter, Lars Paulsen i en pressemeddelelse.

11 havde indsendt ansøgninger, og heraf kunne otte imødekommes.

- Vi ved alt om, hvad det koster af tid og kræfter at gennemføre sådanne projekter, så vi vil derfor gerne dele ud af vores overskud til jer aktører, da vi mener, I laver et stort stykke arbejde til gavn for byen og området, sagde Lars Paulsen under uddelingen.