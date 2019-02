TØNDER: Forårsmessen i Tønder byder i år på 90 udstillere, tryllekunst, en lokal deltager fra "Danmarks Bedste Portrætmaler" og meget mere.

- Vi havde et forrygende informationsmøde forleden med udstillerne, siger formanden for Tøndermesserne, Lars Paulsen, i en udsendt pressemeddelelse. Det er Tøndermesserne, der er arrangør af Forårsmessen, som afholdes i Tønder Sports & Fritidscenter.

Udstillerne fik en gennemgang i de praktiske ting omkring messen.

- Vi kan på nuværende tidspunkt oplyse, at der er tilmeldt 90 udstillere, fordelt på cirka 80 stande. Der er flere, som har valgt at slå sig sammen om en stand, hvilket vi synes er en rigtig god idé, fortæller Lars Paulsen.

På nuværende tidspunkt er der stadig få - vel at mærke ganske få - stande tilbage. Så det er ikke for sent at deltage i messen, selv om man skal til at have fart på.

Forårsmessen bliver gæstet af alt lige fra revisorer, banker, modebutikker, uddannelsesinstitution, bager, restaurationer, livstils-butikker til håndværker og bilforhandlere i messehallerne.

Der vil som altid være et par levende indslag i løbet af messen. Denne gang er det med den i Danmark verdenskendte tryllekunstner Henning Nielsen fra Bylderup Bov og portrætmaler Lena Klinge, der er tv-aktuel i programserien "Danmarks Bedste Portrætmaler".

Der vil også være andet god underholdning og konkurrencer, som for eksempel at slå katten af tønden, vinde en bil, modeshows, musik og debatmøder med mere.

Forårsmessen i Tønder Sport og Fritidscenter afvikles i weekenden den 22. til og med den 24. februar.