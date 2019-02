Denne weekend er kendetegnet af den store Forårsmesse i Tønder, hvor lokale forretningsdrivende, politiske partier og interesseorganisationer får lejlighed til at vise sig frem på en anderledes måde.

Tønder: Der bliver farvet med den store farvepensel på Forårsmessen i Tønder i denne weekend. 92 stande i fire haller byder gæsterne indenfor i Tønder Sport- og Fritidscenter, og på trods af det gode vejr, havde en del gæster fundet vej til Forårsmessen lørdag formiddag.

Et af messens store trækplastre var den lokale kunstner, Lena Klinge, der for nyligt er blevet landskendt gennem sin medvirken i tv-programmet Danmarks bedste portrætmaler, hvor hun nåede til semifinalen.

Hun var lørdag formiddag i fuld gang med at male 52-årige Søren Malchow fra Rørkær, der havde været så heldig at vinde et portræt.

Lena Klinge virkede veloplagt, og havde allerede en halv time inde i forløbet et maleri, hvor man tydeligt kunne se lighedspunkter med Søren Malchow.

- Jeg er ellers ikke helt på toppen i dag. Jeg hoster lidt hele tiden. Det er mest det, der generer mig. Gæsterne og larmen distraherer mig slet ikke, fortalte Lena Klinge.

Det har været en meget positiv oplevelse for hende at deltage på landsdækkende tv.

- Jeg har fået utroligt mange tilbud og mails efter min deltagelse i programmet, og jeg har også fået rigtig mange bestillinger. Jeg går lige nu på højskole, så det er svært at nå det hele, men jeg tænker, jeg har bestillinger nok til det næste år, lød det videre fra Lena Klinge.

Hun drømmer om en dag at kunne leve af sin kunst, og hun håber at komme ind på Kunstakademiet.