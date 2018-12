For tyndt: Far og søn løsladt i brandsag fra Bedsted

Far og søn blev torsdag formiddag løsladt efter et mere end to timer langt grundlovsforhør. Sigtelsen om brandstiftelse i Bedsted er opretholdt. Anklageren kærede omgående afgørelsen om løsladelse. Foto: Martin Franciere

Efter et mere end to timer langt grundlovsforhør har retten valgt at løslade de to mænd, der er sigtet for brandstiftelse i Bedsted. Forsvarer er skuffet over, hvor spinkelt politiets grundlag for at rejse en så alvorlig anklage var. Løsladelsen blev kæret på stedet

BEDSTED/SØNDERBORG. - Løsladt. Sådan lød kendelsen fra dommer Kristin Bergh efter mere end to timers grundlovsforhør torsdag formiddag i retten i Sønderborg. Dermed blev de mænd, far og søn på henholdsvis 56 og 32 år, der tidligere på dagen var blevet sigtet for brandstiftelse, omgående sat på fri fod. Brandstiftelsen skulle efter politiets opfattelse have fundet sted natten til lørdag den 24. november, hvor en ejendom på Sivkrovej i Bedsted blev flammernes bytte. Ejendommen beboes af den 56-årige. Skaderne ved branden er indtil videre opgjort til at være 4,5 millioner kroner. Løsladelsen blev omgående kæret af anklager Anna Tornbo fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Hun havde lagt op til, at de to sigtede skulle varetægtsfængsles.

Nægter Den 56-årige og sønnen blev anholdt onsdag formiddag og har efterfølgende tilbragt næsten 24 timer i politiets varetægt. Blandt andet har de måttet overnatte i et arresthus. Både overfor politiet og siden i grundlovsforhøret har de nægtet sig skyldige. Hvad de efterfølgende har forklaret i grundlovsforhøret, kan ikke gengives her. Dommeren fulgte nemlig anklagerens anmodning om dørlukning. Det skete med henvisning til sagens videre efterforskning, herunder navnligt, at en formodet medgerningsmand stadig befandt sig på fri fod. - Han skal ikke have mulighed for at få kendskab til, hvad der bliver sagt her i retten, lød anklagerens argumentation. Pressens repræsentant protesterede mod dørlukningen og blev bakket op af en af forsvarerne, advokat Stig Jørgensen, Haderslev. Advokaten var enig med pressen i, at sagen, der har vakt betydelig opsigt og skabt usikkerhed i lokalområdet, burde belyses i offentligheden, og at politiet i de fire uger siden branden havde haft god tid til at komme til bunds i sagen.

Tynd sag Stig Jørgensen var efterfølgende godt tilfreds med dommerens afgørelse. - Alt andet ville på det foreliggende grundlag have været helt forkert. Jeg er faktisk skuffet over, at politiet kommer med en sag, der er så tynd, sagde Stig Jørgensen. Anklagemyndigheden og dermed politiet sætter sin lid til, at Vestre Landsret ser anderledes på sagen. Anken forventes afgjort i løbet af fredag.