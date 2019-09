For første gang: Kommunegaranti til privatskole

For første gang har Tønder Kommunes økonomiudvalg valgt at stille en kommunegaranti til en privatskole. Det er Marieskolen, der har fået tilsagn om en garanti på en million kroner. Pengene skal dække køb af VUCs bygninger, som Marieskolen i dag bor til leje i.

TØNDER: For første gang har Tønder Kommunes økonomiudvalg valgt at yde en kommunegaranti til en privatskole. Det er Marieskolen i Tønder, der har fået tilsagn om, at kommunen stiller en garanti på én million kroner til køb af de bygninger, som skolen i dag holder til i, og som ejes af VUC Syd.

- Det er en ny praksis. Tidligere har kommunen støttet efterskoler med garantier, men aldrig privatskoler, siger formand for økonomiudvalgsmødet og borgmester, Henrik Frandsen (V).

Han tilføjer, at det var et enigt udvalg, der valgte at stille kommunegarantien, der skal sikre, at Marieskolen kan købe bygningerne.

Henrik Frandsen er glad for, at kommunen kan være med til at støtte et privat initiativ.

- Min holdning er, at det er godt, at vi kan støtte en velfungerende skole, der har et godt tilbud til borgerne i Tønder.