Politiet står tilbage med overvågningsbilleder og signalement af to gerningsmænd efter Mr. Hoff i Storegade i Tønder onsdag morgen blev ramt af et stort indbrud.

TØNDER: Mr. Hoff i Tønders gågade blev tidligt onsdag morgen tømt for mærkevarer. Det er især mærkevaretøj fra Hugo Boss og Tommy Hilfiger, som tyvene er gået efter. Dermed er det fjerde gang, at tøjbutikken i Tønder på tre-fire år har været udsat for et stort indbrud. - Jeg gør mere, end jeg skal, og vi er sikret, som var det Fort Knox, men alligevel tømmer de butikken. Det her koster mig med tabt fortjeneste et sted mellem 120.000 og 150.000 kroner, konstaterer ejeren af Mr. Hoff, Frank Hoffmann. Efter de tidligere indbrud er butikken ellers blevet sikret ganske betragteligt. Og det virker: På overvågningskameraet kan Frank Hoffmann se, at tyvene måtte opgive at bryde bagdøren op med et koben. I 10 minutter derefter er der aktivitet ude foran på gågaden, hvor det så ender med, at en brosten fra gaden smides ind gennem en af de store butiksruder. Af overvågningsfilmen fremgår det, at tyvene løber frem og tilbage mellem en ventende Audi og butikken i et minut og to sekunder. Og så er tyvene forduftet med tyvekosterne.

Frank Hoffmann fortæller, at ruderne nu får sat film på. Filmen forhindrer ikke, at ruderne kan knuses, men til gengæld er de så godt som uigennemtrængelige for uindbudte gæster. Foto: Martin Franciere

Tre gerningsmænd Politiet har et signalement og en flugtbil at gå efter ovenpå indbruddet, der fandt sted klokken 04.46 onsdag morgen. Politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi forklarer, at man har et signalement af to af de tre gerningsmænd, ligesom en årvågen borger også har bidraget med vigtige informationer om tyvenes flugtbil. - Vi ved, at to af gerningsmændene er 180-190 centimeter høje og bar sort tøj og sorte kasketter under indbruddet. Den ene var muligvis mørk i huden. Derudover har en borger set dem stikke af i bilen. Der er tale om en sølvfarvet Audi - muligvis en Audi A6 fra 2011-2012. Bilen har en smadret bagrude og var udstyret med stjålne nummerplader, som har registreringsnummeret CA 25130, forklarer han.

Film på ruderne Efter dette seneste indbrud er planen klar - Frank Hoffmann vil sikre sin butik yderligere: Der skal nu sættes film på butiksruderne, for at øge sikkerheden mere. Filmen kan ikke forhindre, at ruden smadres, men den gør det meget vanskeligt at trænge ind bagefter. - Hvis de så vil ind, kan det jo altid ske gennem taget eller med en bulldozer gennem ruden, griner Frank Hoffmann, der trods oplevelsen har beholdt sit gode humør. Som et lille kuriosum kan det her fortælles, at personalet også har måttet bruge en god del af onsdag formiddag på at få en solsort ud fra butikken. Den havde set sit snit til at flyve ind ad den smadrede butiksrude.