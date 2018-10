For Kurt Olsen er karate en livsstil

De fleste kender nok karate som en kampsport, men for Kurt Olsen er det en livsstil. Han har været med i karateklubben Minami Karate dojo i Tønder siden begyndelsen for 43 år siden. I dag er han formand og cheftræner for klubben.

Tønder: I gymnastiksalen på Ludwig-Andresen-Schule træner Minami Karate dojo, som er en karate klub. På en tavle i lokalet står der fem bud, som man skal prøve at efterleve i sporten, men i ligeså høj grad, når man ikke har den hvide karate uniform på. Et af budene lyder, at man skal være trofast, og det bud har Kurt Olsen taget til sig. Han startede i klubben som 16-årig. Siden er der gået 43 år, og i dag er han både formand og cheftræner for klubben. For ham er karate blevet en livsstil. - Det er en fryd at videregive det, jeg har lært til mine elever. I starten var det sådan, at hver gang der var en i klubben, der fik et sort bælte, så rejste de. Så hvis klubben skulle overleve, måtte jeg blive her. Den her klub er en stor del af mit liv og mit hjertebarn, siger han. Minami Karate dojo har 45 medlemmer, hvoraf de 12 har det sorte bælte, hvilket er et meget høj. Det store antal af sorte bælter gør det dog ikke altid lige let at planlægge træningen. - Nogle gange kan det være svært for alle at få noget ud af træningen. De sorte bælter skal gerne have lige så meget ud af træningen som dem, der ikke er så øvede endnu, og det kan godt være svært, siger han.

Det holder mig i gang, og man kan altid blive bedre. Samtidig holder det mig smidig, hvis jeg ikke dyrkede karate, tror jeg, at jeg var nok blevet en gammel stiv mand. Kurt Olsen, formand og cheftræner i Minami Karate dojo.

De fem bud 1. Søg den perfekte karakter.2. Vær trofast.



3. Vær stræbsom.



4. Respekter andre.



5. Vær ikke voldelig i din optræden.

Klar til kamp! Den form for karate, der bliver dyrket i Tønder stammer fra Japan, derfor er det japanske flag med til træningen. Foto: Mathies Dalsgaard

Alderen er underordnet Minami Karate dojo er den eneste klub i Jylland, der dyrker Shotokan JKA stilen, selvom der er 25 klubber, der dyrker det i Danmark. Det betyder, at Kurt Olsen ofte må helt til København for at få ny inspiration, og det gør han gerne, selvom man har dyrket karate i 43 år. - Der er en sommerlejr hvert år i København, og hvis jeg ikke er med på den, så bliver jeg rastløs, siger han. Som formand og cheftræner bruger han mange timer med karate. - Der er træning tre gange om ugen, og jeg bruger også mange weekender på det, men det er det hele værd, siger han. Selvom han er blevet 59, så betyder alderen ikke noget inden for den from for karate, som de dyrker i Minami Karate dojo. - Det holder mig i gang, og man kan altid blive bedre. Samtidig holder det mig smidig, hvis jeg ikke dyrkede karate, tror jeg, at jeg var blevet en gammel, stiv mand, siger han.

Kurt Olsen kan trods en alder på 59 år tage armbøjninger på fingrespidserne. Det er noget af det, karate har lært ham. Foto: Mathies Dalsgaard

Traditioner og bud Karateformen Shotokan JKA stammer fra Japan, og der er forbundet flere traditioner med den form for karate. Blandt andet er der fem bud, som blev skrevet ned i starten af 1900-tallet. - De bliver taget meget seriøst, og når træningen er forbi, tager man de fem bud med ud på gaden. Uanset hvilket årstal og tidsalder, som man ser på de fem bud i, så vil man kunne finde noget fornuftigt i dem, siger Jens-Ole Wortmann, der er en af de fremmødte til dagens træning. Foruden de fem bud, så ærer man også det japanske flag, som hænger på væggen, under træningen. Det foregår ved, at deltagerne før og efter træning sidder på række og lukker øjnene og kun tænker på karate, mens man glemmer alt andet. Klubben håber at kunne værge nogle nye medlemmer, når der den 3. november er foreningernes dag i Tønder Sport- og Fritidscenter. Her vil det være muligt at overvære og deltage i en karatetræning, hvis man skulle have mod på at stifte bekendtskab med den japanske kampsport.

Jens-Ole Wortmann har aldrig brugt karate udenfor træningslokalerne, men han tager derimod de fem bud, der hænger på en tavle til træning med udenfor træningslokalerne.Foto: Mathies Dalsgaard

Karate er fyldt med traditioner. Foto: Mathies Dalsgaard

I karateklubben i Tønder er der 12 sorte bælter, det tager typisk mellem to og tre år at opnå et sort bælte. Foto: Mathies Dalsgaard

Hver 3. måned skal man op til en prøve for at stige i graduering. Når man har nok graduering kan man få et nyt farve bælte. Det højeste er sort og nybegyndere har et hvidt. Foto: Mathies Dalsgaard

Der er i alt 45 medlemmer i karateklubben. Foto: Mathies Dalsgaard