Folketingspolitiker tog et kig på Tøndermarsk Inititativet

HØJER: Folketingsmedlem Benny Engelbrecht (S), fik mandag et nærmere kig på Tøndermarsk Initiativet, da han besøgte projektkontoret i Højer. Baggrunden for mandagens besøg var, at Engelbrecht i forbindelse med årets Tønder Festival gik en tur på den til lejligheden opstillede udgave af Marskstien i skala 1:2000 og fik lyst til mere.

Det blev mandag til et besøg og ikke mindst en rundvisning i Højer, hvor direktøren for Tøndermarsk Initiativet, Erik Jespersen, og borgmester Henrik Frandsen forklarede nærmere om det, der er Danmarks største samlede projekt til udvikling af et unikt område. Gruppen bag håber nu, at det kan være med til at sprede ordet om effekterne af projekter som disse, fortæller kommunikationskonsulent Ulrik Pedersen:

- Benny virkede glad for det, han så. Vi var rundt i byen for at se på flere af de renoveringsprojekter, der er i gang i Højer, og vi håber, at han tager det med som et eksempel til Folketinget. Historien er jo, at han så det på Tønder Festival, og nu har vi så vist det hele frem.