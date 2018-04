Folketingskandidat håber på ikke at blive valgt

Alene for at opfylde regler, som han selv finder tåbelige, stiller Kim Printz Ringbæk, Toftlund, op som ny folketingskandidat for Socialdemokratiet i Tønderkredsen. I stedet for at kæmpe for egne stemmer bakker han op om Aabenraakredsens kandidat Henrik Lüth.

- Vi agerer ud fra vores opstillingsregler, der siger, at hver kreds skal opstille en egen kandidat. I min verden er det en tåbelig regel, som vi forgæves har forsøgt at få lavet om. Så vi må agere ud fra den, og det har vi gjort, siger Kim Printz Ringbæk.

Mandag aften blev Kim Printz Ringbæk på kredsrepræsentantskabsmødet valgt til sit partis folketingskandidat i Tønder. Men kandidaturet er mere eller mindre halvhjertet. For Kim Printz Ringbæk, der er formand for børn- og skoleudvalget i Tønder Kommune, har ingen ambitioner om at blive valgt.

Et talerør

I praksis betyder opbakningen fra Tønder, at Kim Printz Ringbæk og hele kredsen vil føre valgkamp for Henrik Lüth, når den tid kommer.

- Det er vigtigt for udviklingen af Tønder Kommune, at vi har et talerør på Christiansborg. Kim Printz Ringbæk har ingen intentioner om at blive valgt. Han er glad for sit arbejde i kommunalbestyrelsen. Valget skal kun ses som en opfyldelse af reglerne. Kim bakker fuldt op bag Henrik Lüth og vil være at finde i det hold, der vil føre valgkamp for Henrik, skriver kredsformand Lisbeth Hansen.

Det er i øvrigt ikke første gang, at socialdemokraterne i Tønder bakker op om en kandidat fra nabokredsen. Ved seneste folketingsvalg i 2015 var Jan Salskov Tønderkredsens kandidat. Men han gjorde det fra starten klart, at han bakkede op omkring Aabenraakredsens Anne Sina. Hun sad dengang i Folketinget, og var tæt på at blive genvalgt. Med 4582 stemmer i alt manglede hun 619 stemmer. 1202 af hendes 4582 krydser opnåede hun i Tønderkredsen.

Ved seneste kommunalvalg i november 2017 opnåede Kim Printz Ringbæk 240 personlige stemmer.