Folkeskolerne i Tønder Kommune tæt på dumpekarakter

En kvalitetsrapport der ser på elevernes faglige niveau i Tønder Kommunes folkeskoler, er ikke behagelig læsning. Rapporten viser, at skolevæsenet er udfordret. Det er et stort problem, erkender lokalpolitikerne, der diskuterede emnet på det seneste møde i kommunalbestyrelsen.

TØNDER: Det står grelt til med det faglige niveau i folkeskolerne i Tønder Kommune. Det fremgår af en kvalitetsrapport, som er udarbejdet ud fra data fra Undervisningsministeriet.

Af rapporten fremgår det, at skolevæsenet i Tønder Kommune er udfordret på resultater. Nationale test og afgangsprøver viser, at der er behov for et målrettet og bevidst arbejde med at øge elevernes faglige resultater. Det er især fagene dansk og matematik, der står svagest i kommunen.

Under det månedlige møde i byrådssalen erkendte formanden for børn- og skoleudvalget, Kim Printz Ringbæk (S), at det ikke er godt nok. Og det er slet ikke godt nok, når netop folkeskoleområdet er et fokuspunkt for Tønder Kommune.

- Af rapporten fremgår der positive og mindre positive elementer, indledte Kim Printz Ringbæk sin tale, der ikke kom uden om, at skoleområdet er under pres i kommunen.