Folkeskolen: Kommune er klar til spørge til forældres tilfredshed

TØNDER: Politikerne i Tønder Kommunes børn- og skoleudvalg har besluttet, at kommunen skal indgå en partnerskabsaftale med Skole og Forældre, der er en landsorganisation for skolebestyrelser og forældre med børn i folkeskolen.

Med aftalen forpligter kommunen sig til blandt andet til at inddrage forældre og skolebestyrelser i udviklingen af de lokale skoler, til at styrke skolebestyrelsernes rolle på de enkelte skoler og til at gennemføre forældretilfredsheds-undersøgelser hvert andet år.

- Det bliver godt. Det er min forventning. Og det var hele udvalgets forventning, fortæller udvalgsformand Kim Printz Ringbæk (S).

Skole og Forældre bidrager blandt andet med kurser for skolebestyrelser og skoleledere, rådgivning til kommunen og skriftligt materiale. Kim Printz Ringbæk fortæller, at et enigt udvalg mente, at samarbejdet ville været et godt supplement til det arbejde, der laves i de lokale skolebestyrelser.

- Vi synes generelt, det er en god organisation, der har fokus på nogle ting, som man kan bruge i folkeskolen til at udvikle folkeskolen, fortæller han.

- Så synes vi også, det sender et godt signal, at vi er interesserede i dialog med andre, der har en interesse i at komme med input til os, siger formanden, der ved møder med organisationen har fået et godt indtryk af den.