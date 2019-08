Folkeklubben vender tilbage til Tønder

Tønder betyder meget for Folkeklubben - det kan der næppe herske tvivl om efter torsdagens koncert på Tønder Festival. Nu vender bandet tilbage, for Schweizerhalle har netop sat Folkeklubben på plakaten.

TØNDER: Knapt er Tønder Festival ovre, inden der bliver præsenteret flere toner i Tønder. Schweizerhalle har nemlig fuld gang i at få pakket kalenderen for resten af året og ind i det nye. I det nye år kan du således få et gensyn med et band, som leverede et brag af en koncert på årets Tønder Festival - og ikke mindst et band, for hvem Tønder har en helt særlig betydning.

Folkeklubben kommer nemlig tilbage til Tønder, og det bliver den 13. marts 2020, fortæller koordinator Lau Grønager:

- Det er i virkeligheden et større samarbejde, der gør, at Folkeklubben kommer til Schweizerhalle her til marts. Det er Noldes Nabo, Tønder Festival og Futurelive, der sammen har sikret, at det kunne lade sig gøre. Jeg har haft bookingen i lidt tid, men det hele kom først helt i hus lige før Tønder Festival, forklarer han.