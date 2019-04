Folkegaven til prinseparret blev vendepunktet for Kjelkvist

Det er 25 år siden, at Bo Kjelkvist grundlagde entreprenørvirksomheden. I det første år tog han sig af landbruget, men i forbindelse med Folkegaven til prinseparret på Schackenborg blev han udlært kloakmester. Det blev et vendepunkt for ham. Siden har han fået to kompagnoner og firmaet flyttet til Nordre Landevej i Tønder. Foto: Martin Franciere