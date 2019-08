Folk strømmede til Opera i det fri

Det Kongelige Teaters turné med Opera i det fri, er netop begyndt. Turnéen kommer ud i flere hjørner af landet. Første stop på turen var Tønder. For mange ligger opera måske lidt fjernt, men formålet med at rykke forestillingen ud i landet er netop at vise, at det ikke kun behøver at være for finsmækkere.

Tønder: Som den første i rækken lagde Opera i det fri fredag aften turen forbi Tønder. Og som navnet på arrangementet antyder, blev det selvfølgelig holdt under åben himmel nærmer bestemt i Skulpturhaven. Allerede flere timer før forestilling gik i gang, kom tøndringerne slæbende med campingstole, tæpper og picnickurve, som kunne medbringes til den gratis forestilling. Og dem, der også havde taget paraplyer med, havde valgt rigtigt. Selvom opera måske for mange lyder som noget finkulturelt for de få, var det en forestilling, de fleste kunne være med på. - Der er lidt en fordom om, at opera er for finsmækkere og ikke let tilgængeligt. Det Kongelige Teater vil med Opera i det fri vise, at det kan være noget for alle, når det kommer ud i hjørnerne af landet. Samtidige opføres de mest kendte sange, som de fleste godt kender, når de hører dem. Også selvom man ikke er opera-interesseret, sagde Tønder Teaters formand, Palle Guldbrandsen. Det var ham, der i samarbejde med Det Kongelige Teater havde gjort det muligt at få Tønder med på turné-plakaten.

Opera i det fri besøger i år: Fredag den 9. august klokken 18.00 i Skulpturhaven i Tønder.

Lørdag den 10. august klokken 16.00 i Byparken i Esbjerg.

Søndag den 11. august klokken 18.00 i Vigehavn i Svaneke.

Fredag den 16. august klokken 18.00 i Ørbæklunde i Ørbæk.

Lørdag den 17. august klokken 16.00 på Paradespladsen i Viborg.

Søndag den 18. august klokken 16.00 i Sct. Knuds Kilde i Hjørring.



Foto: Hans Chr. Gabelgaard For 14. år i træk kan folk ude i det danske sommerland møde solister fra Den Kongelige Teater, når Opera i det fri kommer til seks forskellige byer i Danmark. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Ikke kun København Muligheden for at opleve en opera-forestilling i det fri, var da også noget, folk i Tønder tog til sig. Ifølge formanden for Tønder Teater var haven fyldt op med omkring 1700 gæster. - Det har været overraskende let at få afsat billetterne, sagde han. Gæsterne var trods regnen begejstret for, at Tønder kunne trække de helt store navne inden for operette til. - Det er flot, at kulturelle arrangementer som denne kommer her til provinsen. Men sangerne er nogle af de bedste, der er i Danmark, så hvorfor skulle de kun synge i København? sagde Helga Sternhopf smilende, inden blikket blev vendt mod scenen.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard De gæster, der havde valgt at tage paraplyer med i Skulpturhaven i Tønder, havde truffet en god beslutning. For regn var der meget af. Det var dog langt fra noget, der gjorde oplevelse af Opera i det fri dårlig.- Det er et flot arrangement. Jeg glæder mig særligt til at høre noget med Puccini. Det hørte min far meget. Jeg har derfor også hørt det som barn, sagde Helga Sternhopf, der sammen med sin mand Johannes Martens var på ferie i Tønder og omegn. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard De omkring 1700 gæster til arrangementet i Skulpturhaven sad selvfølgelig blandt alle kunstværkerne. Haven er et område omkring Amtmandens have, Bachmanns Vandmølle og Vidåen, der danner rammerne omkring en række smukke skulpturer i Tønders bymiljø. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Det var store både danske og internationale navne inden for operetten, der fredag aften besøgt Tønder. Her kunne gæsterne hører Kyungil Ko (billede), Ann Petersen, Niels Jørgen Riis og Hanne Fischer. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard - Det har været overraskende let at afsætte billetterne. Jeg tror, at mange af dem, der er her i aften, oplevede balletten på Schackenborg Slot, som vi havde for fem år siden, og syntes det var en stor oplevelse, og derfor nu også vil opleve opera, sagde Tønder Teaters formand, Palle GuldbrandsenFoto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Åse Sørensen (tv.) Ingrid Nansen (midt) og Herdis Hamann (th.) er, når de selv skal sige det, ikke meget opera-interesseret. Men de kom for at opleve hele stemningen i Skulpturhaven. Arrangementer som Opera i det fri, skal der støttes op om, når de kommer til Tønder, var de alle enige om. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Under paraplyerne og regnhætter tittede ansigter frem. Men regnen slog ikke gæsterne ud. Mange var forberedt. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

