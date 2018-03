Første skridt mod salg af oldtidsparken

Samtidig med at Tønder Kommune sikrer driften af Hjemsted Oldtidspark frem til udgangen af 2019, indledes nu jagten på mulige investorer og/eller købere af parken. Den modtager et årligt driftstilskud på knap to millioner kroner.

- Det er for at skabe ro. Hvis vi skal finde investorer eller partnere, så skal vi kunne fremvise en park i fuld drift og udvikling, siger Henrik Frandsen.

Hjemsted Oldtidspark, der forleden tog navneforandring til "Hjemsted - Danernes Verden", åbner til påske. Driften er med et årligt kommunalt tilskud på knap to millioner kroner sikret frem til udgangen af 2019. Det er en helt bevidst beslutning.

- Vi starter en proces, hvor vi annoncerer efter mulige interesserede i et partnerskab om at drive parken, siger borgmester Henrik Frandsen (V).

Det er det spørgsmål, som Tønder Kommune nu går til offentligheden med i et forsøg på at finde en ny driftsform og nye ejerforhold for Hjemsted Oldtidspark.

Et aktiv

Sonderinger om Oldtidsparkens fremtid var en del af efterårets budgetaftale. Her stillede Slesvigsk Parti forslag om at parken, der har været en økonomisk udfordring, skulle sælges. Det var blevet muligt, efter at kommunen havde indfriet en gammel gæld på godt 27 mio. kr. til Arbejdsmarkedets Feriefond, hvorefter fonden ikke længere havde indflydelse på parkens drift og formål.

I budgetforliget for 2018 blev det aftalt at afdække mulighederne for parkens fremtid, enten ved salg eller en ny driftsform med udgangspunkt i, at parken fortsat skal være et aktiv for Tønder Kommune.

Ifølge Henrik Frandsen er der lagt op til, at der indrykkes annoncer i både danske og tyske dagblade, hvori der søges kontakt til potentielle investorer, der vil gå i dialog med kommunen om fremtidige driftsmuligheder. Annoncerne skal dels skabe opmærksomhed om Tønder Kommune og Oldtidsparken som turistdestinationer, og dels fortælle markedet om de potentielle muligheder for at investere i en eksisterende park.

- I første omgang er der altså ikke tale om et salgsfremstød, så langt er vi ikke endnu, siger Henrik Frandsen.