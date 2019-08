Første i Skandinavien: Det Blå Gymnasium fejrer nyt sprogdiplom

Det er efterhånden et halvandet år siden Det Blå Gymnasium i Tønder som den eneste handelsskole i Skandinavien satte sig for at udbyde Deutsches Sprachdiplom 1 Pro. Tirsdag fik de første 37 elever papir på deres færdigheder.

- Vi regnede med, at en 12-15 stykker ville tage det. Det er jo ekstra undervisning, og det er ikke alle, der lige har de ekstra timer på hånden. Så overraskelsen var stor, da vi pludselig stod med 37 tilmeldinger - og endnu mere, at alle 37 har gennemført og får diplomet i dag. Vi er vildt stolte af det, de har leveret, forklarer han.

Egentligt begyndte det hele som et forsøg for godt et halvandet år siden, hvor Det Blå Gymnasium håbede, at 12, eller måske 15 elever ville tage tilbuddet op. Men virkeligheden overgik langt forventningerne, siger direktør Carsten Eriksen:

Det er et diplom, man som ekstra ihærdig tyskelev kan tage, og dermed får man et håndgribeligt bevis på sine evner i tysk i en erhvervsrettet sammenhæng.

- Den er erhvervsrettet, og det er på alle måder en blåstempling overfor alle tyske virksomheder, at man kan vise det her diplom og understrege, at man kan gøre sig på højt niveau i tysk i en tid, hvor man ellers generelt ser en del danske unge have et anstrengt forhold til sproget.

Lejla Kapetanovic har bosniske rødder, og håber, at hun med sin store indsats i samtlige sprogfag kan få lov at bruge sine sprogkundskaber på arbejdsmarkedet i fremtiden. Næste stop er dog ikke tysk, men engelsk - hun skal nemlig videre til en universitetsuddannelse i engelsk. Foto: Timo Battefeld

- At vi gør hinanden stærke er drønvigtigt. Vores lokalområde stopper i min optik ikke ved landegrænsen - det går over den.

Pernille Woller har en langsigtet ambition om at bruge sine tyskkundskaber i det daglige. Her er sprogdiplomet en god nøgle - for eksempel til at lande et job i Tyskland. Foto: Timo Battefeld

Ekstra muligheder

Hvad diplomerne skal bruges til, er modtagerne dog ikke helt sikre på endnu. Første stop er universitetet, men på sigt skal det nok blive en fordel at have lagt ekstra kræfter i de tyske gloser, mener Lejla Kapetanovic og Pernille Woller.

- Jeg har altid satset meget på sprog, så det var naturligt for mig at gå den her vej. Jeg skal på universitetet for at studere engelsk, men jeg håber bestemt, at diplomet en dag kan hjælpe mig i retning af drømmejobbet, forklarer Lejla Kapetanovic.

Pernille Woller satser på at kunne bruge tysk på daglig basis i fremtiden. Første stop er en tur på universitetet, men hun har ikke besluttet sig for, hvad hun skal studere endnu:

- At jeg tog diplomet, handler mest om, at det åbner nye muligheder. Jeg vil meget gerne ud at arbejde med tysk til daglig. Min plan er at tage på universitetet, men lige hvad jeg skal studere, har jeg ikke lagt mig fast på, siger hun.