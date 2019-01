Før tid: Tønder Kommune fremstår i helt nyt lys

Det fem-årige projekt med at udskifte forældede master og gadelamper i hele kommunen er gået hurtigere og mere problemfrit end forventet. Et foreløbigt punktum for projektet sættes inden udgangen af marts. Herefter mangler kun udskiftninger i den indre del af Tønder og Højer, der skal koordineres med andre planer.

TØNDER: Det var oprindeligt en fem års-plan. Men nu viser det sig, at den kan realiseres på knap tre år - plus det løse. Netop nu er specialisterne fra virksomheden Elcon, Esbjerg, i gang med at skifte gadebelysningen langs Carstensgade i Tønder. Når det er afsluttet, gælder det belysningen i boligområderne mellem Leos Allé og Ribe Landevej. - Vi regner med, at det er færdigt inden udgangen af første kvartal og dermed marts. Så er godt 80 procent af hele planen gennemført, siger projektleder ved Tønder Kommune, Thomas Thomasen. Tilbage står herefter kun "det løse". Det er henholdsvis den indre by i Tønder, der omringes af Kongevej, samt den indre by i Højer. Her afventer udskiftningen af gadebelysningen henholdsvis initiativer fra midtbyplanen i Tønder og Tøndermarsk Initiativet i Højer. Enkelte gader i den indre by i Tønder, blandt andet Popsensgade, vil dog få skiftet belysningen nu.

Problemfrit Den samlede bevilling til opgradering af gadelysene i Tønder Kommune var på 50 millioner kroner fordelt over fem år. Startskuddet lød i efteråret 2016. Når udskiftningen af omkring 9000 lamper og et stort antal forældede træ- og gittermaster er gået så meget hurtigere end forventet, skyldes det ifølge Thomas Thomasen, to årsager. Dels er udskiftningen foregået mere problemfrit, end man kunne håbe på. Bortset fra en periode, hvor der var meget vådt, har vejrguderne været medspillere. Og så har det også været muligt at fremrykke den kommunale bevilling på årligt 10 millioner kroner. - Andre anlægsopgaver, som var budgetlagt, kom ikke så hurtigt i gang som planlagt. Derfor havde vi nogle penge tilovers, og de er så givet til belysningsprojektet, forklarer direktør ved Tønder Kommune, Keld Hansen.

Råd til mere Den nye generation af gadelys i Tønder Kommune består af moderne og energisparende LED-amaturer. Den årlige driftsbesparelse var i forbindelse med bevillingen sat til mellem tre og fem millioner kroner årligt. Det var dog ikke kun udsigten til besparelser, der tilbage i 2016 fik politikerne til at punge ud for nyt og bedre lys. Nogle af de eksisterende anlæg var så gamle, at der ikke længere kunne skaffes reservedele. Desuden kunne kommunen ellers ikke leve op til krav fra EU om blandt andet at udfase kviksølvslamper og nedbringe både energiforbruget og miljøbelastningen. Oprindelig var det planen at udskifte 7400 lamper fordelt over hele kommunen. Men undervejs blev der råd til at udvide projektet til at omfatte 9000 lamper. - Vi fik lov til også at udskifte nogle lamper, der giver gult lys, og som er fra 80'erne, forklarer Thomas Thomasen. Når hele belysningsprojektet er afsluttet, vil der i hele Tønder Kommune kun være omkring 400 lamper tilbage, der ikke er udstyret med moderne LED-lys. - Det er forholdsvis nye lamper, hvor der sidder en type pærer, som ikke er udgået endnu. Måske bliver de også skiftet, men det er op til politikerne at beslutte, lyder det fra projektlederen. Selv om også disse 400 ender med at blive en del af projektet, vil der fortsat være ældre lampe-modeller i gadebilledet. - Men de er ikke kommunale. Det kan være lamper, der ejes af boligforeninger, eller står langs private veje, siger Thomas Thomasen.