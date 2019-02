Før jubilæet: Tønders genforeningssten får en kærlig hånd

Ingolf Haase har tidligere i anledning af 100 års markeringen af 1. verdenskrig skrevet en bog om mindetavler og mindesten for faldne sønderjyder. Nu kaster han over en registrering af lokale genforeningssten og mindesmærker samt en serie med artikler, der relaterer sig til det forestående 100 års jubilæum for genforeningen. Foto: Claus Thorsted

Forud for 100-året for genforeningen i 2020 bliver alle 28 kendte genforeningssten i Tønder Kommune gennemgået. Lokalhistoriker Ingolf Haase står for udarbejdelsen af tilstandsrapporten, mens kommunen påtager sig det praktiske arbejde.

MØGELTØNDER: Næste år er det 100 år siden, at Sønderjylland efter nederlaget på Dybbøl i 1864 blev genforenet med Danmark. Mange steder i landsdelen er forberedelserne til at festligholde jubilæet allerede i fuld gang. Den tidligere Flensborg-borgmester, Simon Faber, står i spidsen for de sønderjyske aktiviteter. Regeringen, Region Syddanmark og de fire sønderjyske kommuner har tilsammen afsat adskillige millioner til at markere den historiske begivenhed. I Tønder Kommune starter forberedelserne til jubilæet bogstaveligt talt helt fra bunden. Lokalhistoriker Ingolf Haase er blevet bedt om at udarbejde en tilstandsrapport over de 28 rejste genforeningssten inden for kommunegrænsen. - Generelt er stenenes tilstand god, og hvor der er mangler, vil disse kunne genskabes med beskedne midler, vurderer Ingolf Haase. Når alle sten og mindesmærker er registreret i en tilstandsrapport, tager kommunens vej- og parkafdeling over. - Det er planen, at alle sten skal afrenses for alger, der hvor det er nødvendigt, skal teksterne genopfriskes og anlæggene omkring stenen skal gøres pænt, siger Ingolf Haase.

De vigtigste datoer De vigtigste datoer i 1920 i forhold til Sønderjyllands genforening med Danmark er følgende:10. februar: Folkeafstemning i "Zone 1" (Nordslesvig/Sønderjylland) 5. maj: De danske soldater ankommer til landsdelen 15. maj: Den officielle genforeningsdag 9. juli: Loven om de sønderjyske landsdeles indlemmelse i Danmark underskrives i Statsrådet 10. juli: Christian X. rider over 1864-grænsen på den hvide hest 11. juli: Den officielle genforeningsfest på Dybbøl med 50.000 deltagere 12. juli: Kongefamiliens tur via Kruså med et improviseret møde med danske sydslesvigere til officiel modtagelse i Tønder, hvor 73 procent havde stemt tysk den 10. februar

Foto: Foto: Hans Chr. Gabelgaard Som formand for Lokalhistorisk Forening for Gl. Tønder Kommune har Ingolf Haase sat sig for at lave en tilstandsrapport over de 28 genforeningssten og mindesmærker, der er rejst i lokalområdet. Rapporten vurderer blandt andet stenenes tilstand. Arkivfoto: Hans Christian Gabelgaard

Manden bag bogen Det er ikke tilfældigt, at kommunen har valgt netop ham som samarbejdspartner. Tilbage i 2008 var lokalhistorikeren fra Møgeltønder også manden bag bogen "Genforeningsstenene i Sønderjylland", som blev udgivet af sprogforeningen. Dengang cyklede Ingolf Haase hele Sønderjylland rundt for at registrere, fotografere og nedfælde historien bag de godt 130 sten, der er rejst rundt omkring i landsdelen. De første sten blev rejst omkring genforeningen. Den - foreløbig - sidste kom til i 2010 og blev rejst ved kirken på Rømø. Mindesmærkerne er for mere end 95 procents vedkommende blevet iværksat og betalt på lokalt initiativ. Over hele landet er der i perioden fra 1919-1950 rejst og registreret omkring 650 mindesmærker og sten, hvilket gør genforeningen til den begivenhed i Danmarkshistorien, der har givet anledning til rejsning af flest monumenter og mindesmærker. - Det er værd at bemærke, at de fleste er rejst uden for Sønderjylland, hvilket viser, hvilken stor national betydning genforeningen har haft, påpeger Ingolf Haase.

Her står stenene Som et kuriosum er Møgeltønder det eneste sogn i Sønderjylland, hvor der er rejst hele tre genforeningssten. Der er - udover to private - tale om byens officielle sten på Sønderbyvej, der blev rejst i 1939.De øvrige 25 genforeningssten, der er rejst i den nuværende Tønder Kommune, står følgende steder:



Abild, Agerskov, Arrild, Ballum,Bedsted, Bovlund, Bredebro, Brøns, Daler, Døstrup, Ellum, Gånsager, Hjerpsted, Højer, Hønning, Løgumgårde, Mjolden, Randerup, Skærbæk, Rømø, Tirslund, Toftlund, Sønder Sejerslev, Visby og Øster Højst.

Fredet Han glæder sig i øvrigt over, at kulturminister Mette Bock sidste efterår besluttede at frede samtlige genforeningssten som fortidsminder. - Genforeningsstenene er ikke bare en fortælling om, hvordan nutidens danmarkskort blev formet efter afslutningen på første verdenskrig i 1918. De fortæller også historien om den glæde, som Sønderjyllands genforening skabte både nord og syd for den gamle Kongeå-grænse, lød ministerens begrundelse for fredningsfremstødet.