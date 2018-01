Fødselsdagsudstilling: Stor kunst vises frem i kunstmuseet

De to udstillinger fejrer på hver sin måde, at Per Kirkeby fylder 80 år i år, siger lederen af kunstmuseet i Tønder, Anne Blond.

"Per Kirkeby i kæmpeformat" er en af de tre udstillinger, der efter dagens fernisering åbnes for publikum. Udstillingen er en hæder til en af Danmarks største samtidskunstnere, der fylder 80 år 1. september i år.

TØNDER: Sidste års hovedudstilling på Kunstmuseet i Tønder var store skulpturer og malerier af den engelske kunstner Henry Moore. Kunstmuseet fortsætter stilen med at præsentere bogstaveligt taget stor kunst, når der tages hul på udstillingssæsonen 2018 i dag, lørdag. Her venter også stor kunst forude.

Udstillingssæsonen på Kunstmuseet i Tønder åbnes med en indbudt fernisering i dag, lørdag, klokken 15.Per Kirkeby har af sundhedsmæssige årsager måttet melde afbud. Men hans hustru Mari Anne vel være til stede. Efter en faldulykke for seks år siden, der resulterede i en hjerneskade, har Per Kirkeby stort set måtte opgive sit kunstneriske, der har indbragt ham berømmelse langt over Danmarks grænser.

Fire relieffer

I Tønder vises blandt andet fire stor bronzerelieffer, der har deres helt egen historie. I 2005 åbnede Københavns nye Operahus, der var en gave fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal til den danske stat. Bygningen blev udsmykket med værker af betydelig danske samtidskunstnere, herunder Per Kirkeby. Han valgte at lave fire store bronzerelieffer på hver 285 x 154 cm, der er placeret i operaens store foyer.

A. P. Møller Fonden spurgte for et års tid siden, om museet i Tønder ville være interesseret i at huse værkerne, som fonden havde fået støbt igen. De manglede et sted at være, indtil det nye Naturhistoriske Nationalmuseum i København står færdigt - formodentlig i 2021. Museet svarede ja.

Med til dette ja hører historien om, hvordan de fire store relieffer kom op at hænge. De vejer hver især 700-800 kilo. Heldigvis var fragtfolkene, der hentede Henry Moore-skulpturerne, stadig i huset, da reliefferne skulle ophænges.

- De viste, hvordan så tunge ting skal håndteres, fortæller Anne Blond.

Ud over de fire relieffer har museet endvidere lånt to endnu større malerier med samme religiøse tematik fra Louisiana. Også her er der tale om langtidslån, der er ophængt på en måde, så de danner en helhed med opera-reliefferne.