Rømø: - Det er noget af et sats at cykle over dæmningen, sagde Tønder Kommunens borgmester, Henrik Frandsen (V), og henviste til, at det er en hård tur i modvind.

Ikke desto mindre var det, hvad 12 elever fra 7. klasse fra Skærbæk Realskole gjorde onsdag morgen, da de tog en frisk cykeltur fra Skærbæk til Havneby på Rømø. Anledningen var, at Vadehavet i år kan fejre jubilæum som verdensnaturarv. Det er 10 år siden, at det store vådområde blev udpeget til Unesco's verdensarv. I første omgang gjaldt udpegningen den tyske og den hollandske del af Vadehavet, mens den danske del kom med i 2014.

For at markere jubilæumsåret bliver de tre landet bundet sammen med cykelture, hvor deltagere fra alle tre lande op til den helt store festdag den 30. juni cykler fra det sydligste del af Vadehavet i Holland og fra den nordligste i Danmark. Til sidst mødes begge grupper i Wilhelmshaven i Tyskland.