Fødselarens folkegave

I 100 år har A/S Sønderjyllands Plantningsselskab koncentreret sig om at rejse og drive skove. I jubilæumsåret går selskabet den modsatte vej. Ni hektar krat og skov i udkanten af Løgumkloster Plantage er ryddet og genskabt som hedeareal. Det indvies på søndag.

LØGUMKLOSTER: Til efteråret fylder A/S Plantningsselskabet Sønderjylland 100 år. Det bliver blandt andet markeret med en bogudgivelse og en fest, men inden gæsterne kan nå at finde en passende gave, disker fødselaren selv op med en present. På søndag indvies i den sydlige udkant af Løgumkloster Plantage et cirka ni hektar stort genskabt hedeområde, hvilket ifølge skovfoged Torben Ravn skal ses som selskabets bidrag til naturgenopretning og dermed en slags folkegave. For at genskabe heden er bestyrelsen i jubilæumsåret faktisk gået direkte imod selskabet formålsparagraf. Den taler nemlig om skovrejsning, men for at genskabe heden, er der ryddet et stort antal træer og buske. - Sammenlagt er de blevet til 1000 rummeter flis, fortæller Torben Ravn, mens han viser rundt i det åbne område, hvor omkring 50 får tydeligvis hygger sig. Fårene er en forudsætning for, at det genoprettede hedeareal holder sig. - Hvis ikke de var der, ville det hele hurtigt gro til igen. Heden er et kulturlandskab, som der hele tiden skal arbejdes for at bevare. Hvis ikke vi mennesker var her, ville hele Danmark blive til skov, forklarer skovfoged.

Selskabet A/S Plantningsselskabet Sønderjylland blev stiftet i 1919 inden genforeningen. Selskabets formål var og er at medvirke til skovrejsning i Sønderjylland.Selskabet ejer og driver skove 12 forskellige steder i Sønderjylland.



Af de samlede areal på 1493 er selskabets tre største arealer henholdsvis Rens Hedegaard med 275 hektar, Hyrup Plantage med 230 hektar og Eggebæk Plantage syd for Tinglev med 200 hektar. Selskabet har cirka 220 aktionærer.

Fåreflokken med omkring 50 dyr har en helt central rolle når det gælder at bevare og udvikle det genskabte hedeareal. Foto: Jacob Schultz

Vandresti Netop på grund af fårene er det ellers åbne område omringet af et strømførende hegn. Men plantningsselskabet har anlagt en vandresti på godt en kilometer hele vejen rundt, og det er blandt andet den tur, der skal gås, når heden indvies på søndag. Det sker i forbindelse med "Naturens Dag". Borgmester Henrik Frandsen har takket ja til at forestå selve indvielsen og afsløre den informationstavle, der er sat op ud til Galgebakkevej. Plantningsselskabets samlede investering i hede-projektet er i første omgang omkring 50.000 kroner. Samtidig er der ansat en konsulent til at følge udviklingen de kommende år. En stor drøm er ifølge Torben Ravn, at genopretningsprojektet på sigt kan udvides, så der opnås forbindelse til Kongens Mose og Draved Skov, der ligger et par kilometer sydøst for området.

Enkelte steder er der allerede lidt lyng i området. Skovfoged Torben Ravn håber, at den typiske hedeblomst breder sig. Foto: Jacob Schultz

Armhusheden I forbindelse med indvielsen får området også sit officielle navn, nemlig Armhusheden. Begrebet er et dansk-tysk miskmask og går tilbage til Løgumkloster bys fattiggård - Æ Armhus. Den ejede 57 hektar, herunder et hedelod, som plantningsselskabet overtog, da fattiggården blev nedlagt i 1957. Ved at have ryddet området og genskabe den oprindelige tilstand håber Torben Ravn og plantningsselskab at området også vil tiltrække hedens typiske planter og dyr. Det gælder blandt andet biller, vilde bier og hugorme, og så håber skovfogeden ikke mindst, at lyngen vil brede sig. Lyngen vil formentlig have lettere ved at finde vej til Armhusheden end deltagerne ved søndagens indvielse med start klokken 14. Den letteste vej er at følge Galgebakkevej fra udkanten af Løgumkloster i retning mod Draved. Efter cirka to kilometer dukker heden op på højre hånd. - Og jeg skal nok være der i god tid, lover Torben Ravn.

Plantningsselskabet Sønderjylland har investeret omkring 50.000 kroner i at rydde området for træer og buske og dermed genskabe hedeareal. Foto: Jacob Schultz

Midt i det ellers øde og ensomme landskabet støder man midt på heden også på civilisationens spor. Armhusheden var gennem tiderne nemlig også en del af fattiggårdens losseplads. Foto: Jacob Schultz

Enkelte træer er bevaret. De skal sikre læ og skygge for dyrene. Foto: Jacob Schultz

På grund af fårene er hedeområdet indhegnet, men Plantningsselskabet har etableret en gangsti hele vejen rundt. Den er godt en kilometer lang. Foto: Jacob Schultz

Plantningsselskabet Sønderjylland fylder 100 år og markerer jubilæet med at invitere publikum til indvielse af et genskabt hedeområde i udkanten af Løgumkloster Plantage. Foto: Jacob Schultz

