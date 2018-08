Tønder: Fødevarestyrelsen oplyser i en pressemeddelelse, at man tilbagekalder et parti økologisk boghvedemel, der blandt andet er solgt i Helsam, Inco København, Mad og Vin, Matas, Økologisk Supermarked og Helse i Tønder.

Grunden til, at man kalder melet tilbage, er at man har fundet for meget af svampegiften Ochratoxin A i en prøve af partiet. Det er en svampegift, som dannes på grund af svampevækst i produktet.

Det parti, der kaldes tilbage, er i pakker med 375 gram med 'bedst før' dato: 25/10/2019 (står i toppen af æsken). Producenten er Clearspring. Producent: Clearspring

Der er ingen umiddelbar risiko forbundet med at have spist produktet. Ochratoxin A kan dog efter længere tids indtagelse være kræftfremkaldende, oplyser Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det. Produktet er desuden solgt via hjemmesider: www.naturesource.dk, www.helseword.dk, www.mecindo.dk, www.med24.dk og andre hjemmesider/aki