DBU-fodboldskolen i Skærbæk er blevet en solid succes, og arrangørerne måtte sågar udvide holdet for at få alle med.

SKÆRBÆK: Skal der findes én sommerferietradition for de fodboldinteresserede 8-14-årige, så er det fodboldskolerne. I denne uge ruller bolden i Skærbæk til DBU's fodboldskole, hvor hele 78 børn er i fuld gang med at få de sidste finter klar til sæsonstarten.

Bag initiativet står brødrene Claus og Jesper Nielsen, der i år arrangerer fodboldskolen i Skærbæk for fjerde gang. Det hele bygger på, at der skal være plads til at lære nye finter og teknikker - men først og fremmest skal det være sjovt. Og det er det - faktisk så sjovt, at børnene allerede er klar til kamp inden klokken 09.00, hvor fodboldskolen åbner hver dag:

- Mange er her allerede 8.30 og står klar. Det er jo helt fantastisk at se sådan en entusiasme, og med det her vejr kan vi på ingen måde klage. Det er helt suverænt, forklarer Jesper Nielsen.