RØMØ/AALBORG: Flyspottere og andre interesserede må desværre se langt efter Flyvevåbnets Lockheed C-130-fly, populært kaldet Hercules, i denne uge på Rømø. Det var ellers planen, at Flyvevåbnet i denne uge skulle have trænet starter og landinger på sandet, men de planer er i sidste øjeblik blevet sløjfet.

- Vi kommer ikke og flyver i denne omgang. Sagen er den, at vi prioriterer flystanden over året og søger tilladelse til de her øvelser - men der kan ske det, der også er sket her. Nemlig, at flyene skal bruges til noget andet. Det kunne for eksempel være, at man skal have fløjet forsyninger til Irak, forklarer pressechef Morten Jensen fra Flyvestation Aalborg.

Det betyder dog ikke, at kæmpeflyet ikke kommer til Lakolk i år. Det er planen, at man vender tilbage senere i år, slår Morten Jensen fast:

- Vi bestiller en ny tid og kommer igen. Det er super relevant for os at træne der. C-130'erne kan jo lette og lande på mange forskellige underlag, så det er god træning for alle. Det gælder for de, der tester om underlaget i orden, det gælder for piloterne og så videre. Det er nyttigt for alle, og selvfølgelig er det billigere at træne herhjemme på dansk grund end det er så mange andre steder.