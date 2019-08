Flyvende ambulance krydser grænsen mindst en gang om ugen

I det første halvår af 2019, har redningshelikopteren med base i Nibøl, fløjet 31 ture til Danmark. Det er en stigning i forhold til de to tidligere halvår, og det viser, at det grænseoverskridende redningsamarbejde fungerer fint.

Indsatsen af den rød-hvide helikopter og dens højt uddannede redningsmandskab, var en af de seneste i et næsten 15 års grænseoverskridende samarbejde, der jævnligt viser sit værd.

TØNDER: Søndag eftermiddag den 4. august var redningshelikopteren fra Nibøl i luften over Tønder og Skærbæk. Den flyvende ambulance havde kurs mod Vester Åbølling, hvor en 49-årig traktorfører var kommet alvorligt til skade. Han blev tilset på stedet og efterfølgende fløjet til videre behandling på Universitetshospitalet i Odense.

Således viser den seneste opgørelse, at redningshelikopteren fra DRF Luftrettung, der er stationeret i Nibøl, er fløjet over grænsen til akutte indsatser 31 gange, og dermed mere end en gang om ugen, i det første halvår af 2019. I alt har helikopteren været i luften 594 gange.

Det er et tegn på, at det grænseoverskridende samarbejde mellem redningshelikopteren i Nibøl og beredskabet i Danmark, kører uden problemer.

Regionen betaler en pris på 72,90 euro (550 kroner) for hvert minut, helikopteren er i brug i Danmark. Samarbejdet har forbedret akutbehandlingen i Sønderjylland. Den tyske redningshelikopteren bruger nemlig kun omkring fem minutter på at flyve til Tønder, omkring 15 minutter til Aabenraa og Rømø og omkring 20 minutter til Sønderborg. Dermed kan den nå hurtigere frem end den nærmeste danske redningshelikopter, der er stationeret i Billund.

Det flyvende samarbejde har kørt siden 2005, og aftalen med region Syddanmark blev senest forlænget i starten af 2018, således at kontrakten nu løber frem til den 30. januar 2022.

I fare

Den grænseoverskridende redningsaftalen med helikopter Christoph Europa 5-helikopteren gik i luften i 2005 og virkede upåklageligt frem til 2014. Her bragte et spareoplæg fra Region Syddanmark pludselig ordningen i fare. Med henvisning til, at der nu også var danske redningshelikoptere med bl.a. base i Billund i luften, skulle samarbejdsaftalen opsiges. Det afstedkom voldsomme reaktioner fra lokalområdet.

Daværende beredskabschef i Tønder, Jacob Christensen, kaldte forslaget "helt ud i hampen". Det endte da også med, at forslaget blev taget bordet.

Den 1. januar i år blev endnu en helikopter taget i brug i Danmark - det er den fjerde af slagsen, og den har base i Nordjylland. Men det har altså ikke haft indflydelse på redningshelikopteren i Nibøl.