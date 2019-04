Grøbleriet er det samlede navn for Storegade 23, hvor der fra efter påske kommer samling på mange aktiviteter i Tøndermarsk Initiativet. Stedet får foruden møde- og kontorfaciliteter for lokale iværksættere også et infomationsområde om Højer Byfond, ligesom de kunstnere og kunsthåndværkere, som er tilknyttet Grøbleriet, kan udstille deres værker i de nye lokaler. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet