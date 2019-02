Flytning: Vintage-tøj og pianoer sælges nu i Østergade

- Vi er glade for at komme tilbage til gågaden, for på Ribelandevej kører folk forbi, fortæller Henrik Schouw.

Tønder: Vintagetøj, sko, dagligdagstøj, festtøj, lysekroner, møbler og pianoer - det er nu muligt at købe lidt at hvert i Østergade 26 i Tønder.

Champagne og vin

Schouws Univers, der både rummer Schouws Magasin og Schouw Digital Piano House, ligger nu lige ved den store parkeringsplads på den Røde Plads. Og flytningen til Østergade har allerede givet pote i form af flere besøgende.

- Der kommer mange flere her, fortæller Henrik Schouw, der i Østergade har fået indrettet et værksted, hvor han renoverer pianoer med mere, mens det primært er Tommie Schouw, der står i butikken.

Tiden på Ribelandevej har dog ikke været uden effekt.

- Jeg vil sige, at de år på Ribelandevej betyder, at folk kender vores forretning i hvert fald udefra, fortæller Henrik Schouw.

Han har oplevet en god modtagelse i den nye forretning. Folk har ønsket tillykke og budt parret velkommen.

- Der er sågar nogle, der er kommet forbi med en flaske champagne eller en flaske vin, fortæller Henrik Schouw, der synes, at de to i butikken er lykkedes med at få skabt et hyggeligt miljø med smukke udstillingsvinduer.

Schouws Univers holder åbent fra tirsdag til lørdag.