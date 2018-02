I et åbent brev til Christian Mylin, Esbjerg, opfordrer lokalrådet i Sæd/Ubjerg ham til at flytte en nyopstillet sten med påskriften "Bekæmp nazismen & Kainsymdromet". Stenen sætter landsbyen i et underligt lys, mener borgerne. Men en flytning kommer næppe på tale.

" Det kan ikke være rimeligt, at Sæds borgere er nødsaget til dagligt at blive konfronteret med synspunkter, som ikke har noget med byen at gøre, er af privat karakter og desuden sætter landsbyen i et underligt lys" , skriver lokalrådet i et brev, der er underskrevet af lokalrådets sekretær, Lisbeth Konradsen, som er sendt med posten og som JydskeVestkysten har fået en kopi af.

" Din nyligt opsatte sten er uønsket i landsbyen. Vi vil hermed bede dig fjerne den" , skriver lokalrådet i et åbent brev til Christian Mylin, der for mange år siden er flytte fra fødebyen og nu er bosat i Esbjerg.

SÆD: Står det til det borgervalgte lokalråd for Sæd/Ubjerg, burde den sten, som Christian Mylin rejste få dage før jul foran sin ubeboede ejendom "Grænsegården" flyttes. Og det kan kun gå for langsomt.

Til selve brevet kan jeg kun sige, at det er meget firkantet og dumt af lokalrådet at lægge navn til.

Firkantet brev

Borgernes ønske om at stenen inden for kort tid forsvinder ud af landsbybilledet går næppe i opfyldelse.

- Til selve brevet kan jeg kun sige, at det er meget firkantet og dumt af lokalrådet at lægge navn til. Og så cementerer og underbygger det mit budskab, at der er behov for at bekæmpe nazisme og kainsyndromet, siger Christian Mylin.

Efter hans opfattelse indeholder brevet en pression, og han henviser til et hærværksforhold, som hans sten tidligere har været udsat for.

- Hærværket var et overgreb på min ytringsfrihed, og brevet er et forsøg på at indskrænke min ytringsfrihed. Den er ellers en grundlovssikret ret, og som altså også gælder i Sæd siden genforeningen. Det bør lokalrådet respektere, siger Christian Mylin.

Hvordan sager ender, har Christian Mylin intet bud på. Lokalrådet opfordrer ham til at flytte stenen til sin ejendom i Esbjerg. I brevets råd står:

"Stenen kan kun opfattes som en provokation fra din side, og set fra vores side er der tale om en meget tarvelig en af slagsen. Tarvelig fordi det er alt for nemt at opstille en sten og skynde sig væk. Hvis du ønsker dine holdninger udstillet, synes vi, du skal flytte stenen hjem i din forhave i Esbjerg.

Men det kommer næppe til at ske.

- Det udsagn er så naivt, at jeg end ikke gider at svare på det. Men jeg er stadig åbent for en offentlig aften med pressens tilstedeværelse, hvor jeg vil fremlægge mine synspunkter og baggrunden. Mit budskab på stenen holder længere end de (medlemmerne af lokalrådet, red.) lever. Det er et stensikkert budskab, siger Christian Mylin.