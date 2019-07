Flyskræk tvinger hovednavn på Tønder Festival til at aflyse

Tønder: Det var planen, at den amerikanske sanger John Moreland skulle have begejstret publikum i Telt 1 fredag aften til årets Tønder Festival - præcis ligesom han gjorde på festivalen tilbage i 2017. Men sangeren lider af alvorlig flyskræk, og det får ham nu til at aflyse sin koncert på festivalen.

- At flyve er både fysisk og mentalt meget svært for John. Hans angst for at gå ombord på et fly har nået smertegrænsen, og det er derfor ikke sundt for ham at flyve i øjeblikket, lyder meldingen fra John Morelands mangement.

Udover koncerten i Tønder aflyser han også en koncert i Amsterdam, som skulle være spillet dagen efter.

- Det har været en ekstrem hård beslutning for John. Han elsker sine fans i Europa og rundt omkring i verden. Han ser frem til den dag, hvor han kan vende tilbage og spille igen. Tak for jeres respekt og støtte.

Hos Tønder Festival arbejder man på højtryk for at finde en afløser.

- Vi ønsker John Moreland alt det allerbedste og håber at kunne præsentere ham på et senere tidspunkt, fortæller kunstnerisk leder og pressechef på Tønder Festival, Maria Theessink, i en pressemeddelelse.