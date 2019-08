Flying Superkids starter efterårsturnéen i Skærbæk

Skærbækcentret bliver første stop for Flying Superkids, når de til oktober begynder en ny turné i Danmark.

Skærbæk: Til efteråret drager Flying Superkids endnu engang på turné rundt i landet. Denne gang kan det første show opleves i Skærbæk. Det sker den 11. oktober kl. 18, hvor gymnastiktruppen lægger vejen forbi Skærbækcentret.

Det er ikke første gang, at Flying Superkids besøger Skærbæk, og de glæder sig til igen at besøge byen.

- Det er altid en god oplevelse at komme til Skærbækcenteret. Vi har et fuldstændigt fantastisk samarbejde. De har nogle helt fantastiske faciliteter, og børnene nyder det virkeligt. Men det fedeste er i virkeligheden de menneskelige oplevelser. Det er nogle utroligt søde og dygtige mennesker der arbejder der, som gør noget ud af, at vi kommer. Det er bare fedt, lyder det fra træner hos Flying Superkids, Lars Godbersen.