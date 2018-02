Flyhangaren gøres klar til biograflærredet

Flyhangarens facade mod syd bliver renoveret og der isættes en port. Naturstyrelsen har lovet at fjerne træbvoksningen rundt om den historiske bygning, der bliver et omdrejningspunkt i filmen "I krig og kærlighed". Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Allerede på mandag rykker håndværkere ud i Soldaterskoven for at genskabe porte og den sydvendte facade af den historiske flyhangar, der bliver et af omdrejningspunkterne i den kommende storfilm "I krig og kærlighed". Filmholdet rykker ud i skoven i marts.

TØNDER: Sidste forår stod den historiske flyhangar i Soldaterskoven for fald. Museum Sønderjylland ville gerne overtage den, men havde ingen penge. Kulturstyrelsen stod som ejer og ville rive den ned for derefter at frede fundamenterne, og på sidelinjen stod Tønder Kommune og så til. Nu er situationen vendt 180 grader. Regeringen har sat hangaren på finansloven med tre millioner kroner, Naturstyrelsen har lovet at ryddet op i området, og Tønder Kommune har netop bevilliget 1.150.000 til en istandsættelse af hangarens sydvendte facade (920.000 kr.) samt honorar på 230.000 kr. til arkitekt/konceptudvikler, der skal vurdere muligheden for at gøre hangaren til et omdrejningspunkt for et formidlingscenter om Første Verdenskrig i Tønder og Sønderjylland. De 920.000 kroner til hangarens facade får omgående ben at gå på. Allerede på mandag rykker de første håndværkere ud i Soldaterskoven og går i gang. Og tiden er knap.

Flyhangaren Flyhangaren er en del af Zeppelinbasen, som den tyske krigsmarine anlagde i Soldaterskoven ved Tønder under 1. Verdenskrig. Dengang var Sønderjylland under tysk herredømme. Basen bestod bl.a. tre store haller til luftskibe og en hangar til jagerfly. Af de tre luftskibshaller er i dag kun fundamenterne bevarede.Zeppelinbasen blev delvis ødelagt under et engelsk bombeangreb i juli 1918. Angrebet er indgået i krigshistorien, idet det var det første, der blev lanceret med fly, der startede fra et hangarskib, der lå ude for kysten ved Esbjerg.Anlægget og navnlig flyhangaren i Tønder er enestående, fordi samtlige tyske militære anlæg jf. Versailles fredstraktatens bestemmelser blev fjernet efter Tysklands nederlag i krigen. Som følge af Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 undgik basen i Tønder imidlertid delvist denne skæbne og overgik til den danske stat.

Varmt emne Allerede den 15. marts og igen den 21. marts kommer holdet bag den kommende storfilm "I krig og kærlighed" til byen for at optage de scener, der har flyhangaren som omdrejningspunkt. - Vi skal genskabe facaden med en skydeport, så hangaren kommer til at fremstå som den så ud i 1918. Filmselskabet investerer i den indvendige del, forklarede borgmester Henrik Frandsen, da den nyvalgte kommunalbestyrelse havde den samlede hangar-bevilling på 1.150.000 kroner på dagsorden. Bevillingen gik glat igennem, og fik flere rosende ord med på vejen. - Jeg blev glad, da jeg så indstillingen. I oktober 2016 mente borgmesteren, at det var en dårlig idé at investere i genopbygningen af flyhangaren. Heldigvis er borgmesteren nu kommet på bedre tanker, godt hjulpet på vej af, at der er afsat tre millioner på finansloven. Krigshistorien er et turistmæssigt varmt emne lige i øjeblikket. Det skal vi udnytte, sagde løsgængeren Jens Møller, Løgumkloster, der har en fortid som formand for Museum Sønderjylland. I byrådssalen var der enighed om, at istandsættelsen af facaden sammenholdt med eksponeringen i den kommende film kan være en kickstarter for, at flyhangarens potentiale i turistmæssig øjemed kan udfoldes.

Statens midler De tre millioner på finansloven, der kommer til udbetaling i 2018, er øremærket til at istandsætte hangarens utætte tag og de faldefærdige værkstedsfaciliteter på bygningens nordvendte side. Der er i øvrigt enighed blandt aktørerne omkring flyhangaren, henholdsvis Zeppelin og Garnison Museet, Støtteforeningen for Zeppelinbasen samt Foreningen for Flyhangaren Tønder, at den kommunale investering i en port og facade er nødvendig, uanset hvilken funktion flyhangaren skal have, når dens tid som filmkulissen er forbi. "I krig og kærlighed" får i øvrigt premiere den 11. november, og dermed på præcis 100 års-dagen for våbenstilstanddagen i 1918, der blev den militæriske afslutningen på verdenskrigen. I juli 1918, og dermed fire måneder inden krigen sluttede, blev Zeppelinbasen i Tønder mål for et engelsk bombeangreb, der gik hårdt ud over de store luftskibshaller. Dermed blev området eneste krigs-slagmark, på det der er dansk jord i dag. Danmark forholdt sig neutral under hele verdenskrigen.