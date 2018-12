Opdatering: Københavns Politi kan nu afkræfte den første melding fra Syd- og Sønderjyllands Politi om, at den 36-årige flugtfange skulle være anholdt for et røveri. Dette passer ikke - men manden er anholdt i Valby.

RENBÆK/VALBY: Syd- og Sønderjyllands Politi fik mandag afsluttet jagten på en flugtfange fra fængslet i Renbæk. Men faktisk var ordensmagten ikke frygteligt meget i tvivl om, hvor de skulle lede, for flugtfangen stjal nemlig en bil ved fængslet - og flugtbilen havde sporingsudstyr installeret, fortæller politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Flugten begyndte natten til mandag klokken cirka 03.00, hvor flugtfangen, en 36-årig mand, afmonterede et vindue i fængslet og kravlede ud. Umiddelbart udenfor fængselsmurene fik han brudt en bil op og startet den, hvorefter han kørte østover - nærmere betegnet til København.

Man ved, at han kørte fra Renbæk omkring klokken 03, for her registrerede sporingssystemet i bilen for første gang, at den kørte.

Fangen nåede helt til hovedstadsområdet i den stjålne bil. Her skred Københavns Politi klokken 08.36 til anholdelse af den 36-årige på en Q8 tankstation på Folehaven i Valby, oplyser pressetalsmand Riad Tolba fra Københavns Politi. Manden blev bemærket ved tankstationen, og da man i forvejen kunne følge flugtbilen med sporingsudstyret, blev han fundet her.