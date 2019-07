Flyforsinkelser: Borgere i Tønder går glip af millioner

Folk i Tønder Kommune har over 13 millioner kroner til gode hos flyselskaberne. Borgerne i Tønder Kommune er de dårligste i hele Danmark til at kræve kompensation for forsinkede eller aflyste fly.

- Analyser viser, at omkring 55 procent af disse penge er blevet hentet i kompensation, fordi en del danskere heldigvis godt kender deres rettigheder. Men der er stadig lidt under halvdelen, som ikke har krævet deres penge i kompensation. Så danskerne har rundt regnet 1,26 milliarder kroner til gode ved flyselskaberne, forklarer Alex Kirkeberg.

Flyselskaberne skylder dog ikke danskerne alle de mange millioner. For lidt over halvdelen af de mange, mange penge, er nemlig allerede udbetalt i kompensation.

- Vi har regnet os frem til, at der er cirka 344.000 danskere, der potentielt har ret til kompensation fra flyselskaberne per år i de seneste tre år. De har i gennemsnit 364 euro, eller hvad der svarer til omkring 2700 kroner til gode per person, forklarer pressechef i firmaet Flyhjælp ApS, Alex Kirkeberg.

Så er du måske én af de mange borgere i Tønder Kommune, der kan have penge til gode ved flyselskaberne. Der er nemlig helt faste regler for, hvornår man som forsinket flypassager kan kræve kompensation hos selskabet. Det er der bare ikke mange, der er opmærksomme på.

Hvis dit fly er mere end to timer forsinket, skal flyselskabet blandt andet tilbyde dig gratis mad og drikke, mens du venter.Det gælder for:Flyselskabet skal betale for dine overnatninger samt transport til og fra hotel, hvis du er nødt til at overnatte på grund af forsinkelsen.Du kan være berettiget til at få dine billetter refunderet, hvis forsinkelsen er på mindst fem timer.Du har ret til kompensation, hvis du ankommer mere end tre timer for sent til destinationen. Størrelsen på kompensationen afhænger af, hvor lang en flyvning der er tale om.Kompensationen skal udbetales kontant eller via din bank. Tilbydes du kompensation i tilgodebeviser eller andre tjenester, skal du give din accept på skrift.Du har ikke ret til kompensation, hvis flyforsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder, for eksempel uvejr og en ulovlig arbejdsnedlæggelse.

Tønder er dårligst

Hos Flyhjælp har man prøvet at kigge på, hvem det er, der husker at kræve kompensation. De har i første omgang prøvet at lave en vurdering af, hvordan det fordeler sig ud over kommunerne i landet.

- Vi har taget de 1,26 milliarder kroner og delt det med antallet af indbyggere i Danmark. Derved får vi et beløb per dansker. Herefter har vi kigget på indbyggertallet i den enkelte kommune, i Tønders tilfælde cirka 37.000 indbyggere, og ganget det med tallet for, hvor meget hver enkelt dansker har til gode. På den måde får vi et beløb for, hvor meget indbyggerne i Tønder Kommune har til gode, forklarer Alex Kirkeberg.

Men det stopper ikke her. Og nu gælder det om at holde tungen lige i munden.

- Herefter har vi kigget på, hvor gode borgerne i Tønder Kommune er til at hente de penge, som de har til gode. Her går vi ind og ser på, hvor mange sager, der bliver startet per indbygger i Tønder kommune, sat op mod hvor mange sager, der bliver startet i resten af landet, forklarer Alex Kirkeberg.

Og det er ikke imponerende. For Flyhjælp har fundet frem til, at hvis der bliver startet for eksempel en sag per indbygger i Danmark som gennemsnit, så bliver der i Tønder kun startet 0,3 sag per indbygger. Tønder Kommunes borgere er altså mere end tre gange dårligere til at kræve kompensation end landsgennemsnittet.

Faktisk estimerer Flyhjælp, at borgere i Tønder Kommune har 13,5 millioner kroner til gode hos flyselskaberne.

- Vores undersøgelse og estimater viser faktisk, at borgerne i Tønder Kommune er dem, der er åbner færrest sager per indbygger - og dermed også er dem, der forholdsmæssigt har flest penge til gode, konstaterer Alex Kirkeberg.

Han opfordrer til, at man henvender sig til enten Flyhjælp eller et af de øvrige firmaer, der hjælper forsinkede danskere med at få penge i kompensation fra flyselskaberne, hvis man ikke selv orker det.

- Vi sørger netop for at hente den kompensation, som folk har krav på. Vi tager noget af kompensationen, hvis der kommer penge ud af det, men man har sådan set ikke noget at miste ved at søge, siger Alex Kirkeberg.