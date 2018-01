Flertal vil holde fast i høj havne-hyre

Et flertal i det nyvalgte økonomiudvalg ser stort på forgængernes anbefalinger og vil holde fast i den nuværende aflønning af bestyrelsesmedlemmerne på Rømø Havn. Slesvigsk Partis Jørgen Popp Petersen stemmer imod og er også kritisk over for nye formands-honorarer, der udelukkende tilfalder Venstre-medlemmer.

- Jeg stemte imod, fordi jeg ikke kan se at der er sket ændringer i forhold til den beslutning, som blev truffet i kommunalbestyrelsen i sommer. Aflønningen belaster havnens økonomi, og jeg kan da huske, at der var en del spektakel for år tilbage, hvor lokale brugere fik nye betingelser på grund af anspændt økonomi, siger Jørgen Popp Petersen.

Men det kommer efter alt at dømme ikke til at ske.

Dermed ser flertallet stort på en beslutning i den forhenværende kommunalbestyrelse, der i juni sidste år stemte for en halvering af havne-honorarerne. Derfor var der lagt op til, at formanden gik fra en årsgage på 100.000 kr. til 50.000 kr., mens de menige medlemmer kunne se frem til at få deres vederlag halveret fra 24.300 kr. til godt 12.000 kr.

Vi er valgt til at lave politik og træffe beslutninger. Det kaster konstitueringen en skygge over. Det kan man bare konstatere.

- Hvis man så har syv bestyrelsesmedlemmer, altså et medlem pr. ansat, så synes jeg, at det er i overkanten at aflønne formanden med 100.000 kr., siger han.

Liberal Alliances Claus Hansen, der ligeledes er ny i økonomiudvalget, stemte ligesom Popp for at halvere formandshonoraret, men er indstillet på at fastholde niveauet for aflønningen af de menige havne-medlemmer.

Skyggesiden

Fastsættelsen af havne-honorarerne er en del af den samlede vederlags- og aflønningspakke, som den nyvalgte kommunalbestyrelse får forelagt til endelig godkendelse på årets første møde på onsdag.

Med i denne pakke er også indførelse af to nye vederlag, nemlig til formændene for to nynedsatte udvalg, henholdsvis udvalget "Unge i uddannelse" med formand Allan Skjøth fra Venstre og udvalget for bosætning & landdistrikter, som Venstres Leif H. Jensen skal stå i spidsen for.

Oplægget til at lønne disse formænd er både viceborgmester Bent Paulsen (DF) og Jørgen Popp Petersen kritisk over for.

- Der er ikke lagt op til, at udvalgsmedlemmerne, men altså kun formændene, skal have honorar. For mig at se er det enten eller. Det er mit hovedargument. Men man skal også passe på, at honorarerne ikke bliver afgørende for en konstituering. Ligemeget hvad man i øvrigt tænker, så kan man se, hvor honorarerne lander. (hos Venstre-politikere, red.) Det er der måske ikke noget odiøst i, men igen: Det må ikke være honorarerne, der er afgørende, siger Jørgen Popp Petersen.

Han finder det ærgerligt, at konstitueringen, sådan som den efter hans opfattelse er foregået, har tiltrukket sig alt for megen opmærksomhed, og blandt andet resulterede i et opsigtsvækkende farvel, da Jens Møller brød med Venstre for åben skærm.

- Vi er valgt til at lave politik og træffe beslutninger. Det kaster konstitueringen en skygge over. Det kan man bare konstatere, siger Jørgen Popp Petersen.