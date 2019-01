Flere navne tikker ind på årets festival i Tønder

Tønder: Holdet bag Tønder Festivalen er klar til at drysse lidt flere navne på plakaten til årets festival.

Fra USA kommer John Moreland, som begejstrede sit publikum i Telt 1 i 2017. En del af sangene sender kærlige tanker til Woody Guthrie, som også var fra Oklahoma. Men lytter man til John Morelands plader, møder man også rock'n'roll og country, som minder mere om Steve Earle og Bruce Springsteen i de tidlige halvfjerdsere.

Desuden har festivalen to nyere amerikanske navne med folk, blues og country i ærmet: Charley Crockett og Max Gomez.

32-årige Charley Crockett spiller country, blues, cajun og honky-tonk og er et etableret navn, mens Max Gomez er et af de nye navne fra den amerikanske folkroots-scene. Max Gomes er vokset op i New Mexico og inspireret af Johnny Cash og Big Bill Broonzy.

Sidste år måtte australske Dan Sultan desværre melde afbud, men han er nu klar til Tønder 2019. Det samme er skotske Adam Holmes & The Embers, som gæster festivalen for tredje gang.