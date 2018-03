Flere låner alternativt til huset

Selv om banken siger nej, så kan der alligevel være en vej til titlen som husejer. Det har flere lokale fundet ud af, for interessen for alternative lån er i vækst i Tønder Kommune.

Tønder: Hvis banken siger nej til dine planer om at blive boligejer, så kan svaret være, at du må spare mere op. Men der er også en anden metode. Alternative låneformer, hvor pengene kommer fra fonde, pensionsselskaber og private investorer er i særligt 2017 blevet et mere populært alternativ til realkreditlån og banklån. Det fremgår af en analyse fra Udenombanken.dk, der formidler kontakten mellem kommende boligkøbere og långiver. Således blev der i 2017 lånt for godt 15 millioner kroner på denne måde her i kommunen, mens det var godt syv millioner i 2016 og lidt over seks millioner kroner i 2015. Statistikken er samlet af tal fra i alt otte virksomheder, som formidler lån på denne måde. Samtidigt er det samlede udbud af boliger stabilt, men der er optimisme at spore - og det er ifølge udviklingsdirektør fra Udenombanken.dk, Søren Scheibye, en del af forklaringen: - Der er kommet mere gang i handlen i Tønder-området, men vi oplever, at nogle kunder er blevet afvist - her er vi et alternativ, siger han.

Sådan virker alternative lån Alternative lån formidles for eksempel af Udenombanken.dk.

Renten er med 6-9 procent typisk højere end på et normalt boliglån.

Långiveren kan være en fond, en pensionskasse eller en privat investor.

Den enkeltes situation er afgørende Den traditionelle vej til huskøbet er dog fortsat den klart dominerende. Derfor kan filialdirektør i Sydbank Tønder, Tommy Schneidelbach Pedersen, ikke genkende billedet af et svært lånemarked. Snarere tværtimod. - Vi vil gerne hjælpe nye boligkøbere. Vi skiller ikke købergrupper fra - men vi føler derimod et ansvar for, at lånet skal tage hensyn til kundens økonomi. Derfor afhænger meget af kunden, fastslår han. Han hilser dog konkurrencen velkommen: - Vi byder al konkurrence velkommen, og jeg vil blot understrege, at vi altid gør meget ud af at sikre kunden den rette rådgivning. For uanset hvordan man vender det, så er et huskøb ofte den største investering, folk nogensinde gør i deres liv, siger han og tilføjer: - Derfor er det afgørende, at der er tænkt over fremtiden, når man indgår et boliglån. En ejendom er jo noget man køber, fordi man gerne vil have sit liv der, understreger Tommy Schneidelbach Pedersen. Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videnscenter er en uafhængig formidler viden om boligøkonomi, og han afviser ikke den alternative vej til husdrømmen. - Der er mange parametre i spil, når realkreditinstituttet eller banken skal afgøre, om et lån kan gives. Særligt husets omsættelighed er vigtig - og er markedet svagt, så kan banken sige nej, ligesom købers personlige situation kan have indflydelse på beslutningen, fortæller han.