FLENSBORG: Selv inden Andy Schumann har åbnet dørene til butikken, venter den første kunde udenfor på parkeringspladsen. Den nye butik i kæden Land & Freizeit er kommet godt fra start.

- Selv om vi kun har haft åbent i godt to uger, kommer der flere og flere kunder, siger butikschefen.

Butikken er den 12. i Land & Freizeit-kæden, som er ejet af den danske DLG-koncern, der også driver søsterkæden Land & Fritid på den danske side af grænsen.

Ud over forretningen i Hanved er også Land & Freizeit-butikken i Süderlügum henvendt til danskere, der tager ned over grænsen for at købe dyrefoder, gødning, ukrudtsbekæmpelse og andre varer. Kunderne er oftest almindelige haveejere og fritidslandmænd, som skal bruge alt fra svinefoder til müesli til hestene.

- Vores butik i Süderlügum har over 100 kunder pr. dag. Og det vil vi også forsøge at opnå her i den nye butik. For eksempel fuglefoder, som vi sælger til 200 kroner, har jeg i Danmark set til 350 og 400 kroner, siger Andy Schumann.

Også i dansk erhvervsliv har man bemærket, at nye butikskæder som Land & Freizeit har meldt sig i konkurrencen om de danske forbrugeres pengepung.

- Når danskere tager ned over grænsen for at handle, køber de også andre varer med, når de alligevel er der. Internettet har også åbnet danskernes øjne for, at der er flere varer end de traditionelle grænsehandelsvarer, som er billigere i Tyskland, mener Jacob Ravn, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv.