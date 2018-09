Flagdag: De yngste fulgte de udsendte gennem byen

Den 10. udgave af flagdagen for Danmarks udsendte blev for 10. gang markeret med march gennem byen og parade foran rådhuset i Tønder.

TØNDER: Baretterne var røde, blå og grønne. Uniformerne var sorte, kakifarvede og armygrønne. Den aldersmæssige sammensætning strakte sig over flere årtier, og allerbagest spadserede en halv snes Dannebrogs-bevæbnede purke iført gule sikkerhedsveste.

Jo, det var en på mange måder broget, men samtidig festlig og højtidelig samling af mennesker, der onsdag formiddag marcherede gennem den indre by i Tønder for til sidst at ende på pladsen foran rådhuset.

Her stod Tønders borgmester - i civil - klar til at tage imod.

Den 5. september er udråbt til officiel flagdag for Danmarks udsendte. I år er det 10. gang, at dagen markeres. Tønder Kommune har været med siden dag ét i 2009. Dengang var de kun få danske kommuner, der var med, men initiativet har siden bredt sig som ringe i vandet. I 95 ud af landets 98 kommuner blev flagdagen markeret onsdag.

- I Tønder har vi markeret dagen alle år for at være med til at hædre dem, der gør en forskel af uvurderlig betydning ude i verden, sagde borgmester Henrik Frandsen, efter at havde skridtet rækkerne med de omkring 45 fremmødte veteraner af.