Flag og fællesskab: Tristan fik sin første medalje

Der er tradition for at markere flagdagen for de danske udsendte i internationale missioner i Tønder. Traditionen blev holdt i hævd i går, og for første gang blev der også delt medaljer ud. To-årige Tristan var blandt de første modtagere.

TØNDER: Flag, fællesskab og fadervor. Det er traditionelt de tre omdrejningspunkter, når De danske Forsvarsbrødre og Tønder Kommune markerer flagdagen for danske udsendte i international tjeneste. Torsdag blev der tilføjet et yderlige indslag på festdagen, der samler udsendte veteraner, pårørende, skolebørn og andre interesserede til en fælles højtid foran rådhuset. For første gang blev der nemlig uddelt børnemedaljer til nærmeste pårørende af udsendte soldater. Bag initiativet står organisationen Familienetværket, og på premieredagen i Tønder fik hele ni drenge og piger både en medalje og et diplom. - Familiens opbakning er det allervigtigste, sagde borgmester Henrik Frandsen, da han sammen med formanden for forsvarsbrødrene, Allan Poulsen, uddelte hædersbevisningerne. Blandt modtagerne var den kun to-årige Tristan Autzen. Han var blevet indstillet af sin gudfar, Henrik Autzen, Rejsby, der ar været udsendt til Balkan to gange. - Jeg har ikke selv børn. Tristan er det nærmeste, jeg kommer en søn. Han skulle have medaljen, forklarede Henrik Autzen efter overrækkelsen.

88 udsendte danske har givet det ultimative, som et menneske kan give, nemlig livet. Allan Poulsen, formand, De danske Forsvarsbrødre, Tønder

Flagdagen Formålet med flagdagen 5. september er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regeringen, Folketinget eller en minister. Flagdagen omfatter den samme personkreds som det nationale monument over Danmarks internationale indsats efter 1948. Kilde: Forsvarsministeriet

Foto: Foto: Uwe Iwersen To-årige Tristan Autzen var blandt de første modtagere af en børnemedalje i Tønder. Det var hans gudfar Henrik, der havde indstillet ham. Foto: Uwe Iwersen

March gennem byen Flagen blev traditionen tro indledt med en march gennem byen med deltagelse af knap 50 udsendte veteraner. Optaget med ni faner i front blev fulgt af omkring 60 elever fra Marieskolen, der med gule sikkerhedsveste og viftende Dannebrogsflag satte ekstra kulør på turen, der gik gennem hele byen og altså sluttede foran rådhuset. Her bød borgmester Henrik Frandsen velkommen og understregede, at Tønder lige siden flagdagen blev indført for 10 år siden, har været med. - Det er helt naturligt for os at være med til at hædre og ære vore udsendte, der gør en forskel på verdens brændpunkter, sagde borgmesteren.

Foto: Foto: Uwe Iwersen Borgmester Henrik Frandsen hilste på de fremmødte veteraner. Foto: Uwe Iwersen

Den højeste pris Allan Poulsen mindede i sin tale om, at frihed har sin pris, og at den danske indsats i udlandet gennem tiderne ikke har været uden ofre. - 88 udsendte danskere har givet det ultimative, som et menneske kan give, nemlig livet, sagde han, inden han sammen med borgmesteren nedlagde blomster ved mindepladen til ære for de udsendte.

Foto: Foto: Uwe Iwersen Flagdag er en festdag for mange, både for veteranerne, deres pårørende og de yngste elever fra Marieskolen. Foto: Uwe Iwersen

Foto: Foto: Uwe Iwersen De veteraner, der havde taget en paraply med, var de klogeste. For midt under højtideligheden foran Tønder Rådhus begyndte det at regne. Foto: Uwe Iwersen

Foto: Foto: Uwe Iwersen Formanden for forsvarsbrødrene, Allan Poulsen (t.v.) og borgmester Henrik Frandsen nedlage blomster på mindepladen for de danske udsendte. Foto: Uwe Iwersen

Foto: Foto: Uwe Iwersen Eleverne fra Marieskolen var med til at sætte ekstra kulør på marchen gennem byen. Foto: Uwe Iwersen