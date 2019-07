Fjernvarmen fik grønt lys og en kommunal garanti

Det kommende flisværk etableres som nabo til en nye kedelcentral ved Energivej og dermed i det område, hvor Tønder Fjernvarmeselskab tidligere har forsøgt at etablere et geotermisk anlæg. Geotermien stod øverst på dagsordenen i fjernvarmeselskabet fra 2009 og frem til 2015, hvor planerne blev droppet, og et flisværk kom ind i billedet. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Med fuld opbakning fra kommunalbestyrelsen kan Tønder Fjernvarmeselskab nu komme i gang med at etablere at nyt flisfyret varmeværk, der skal skære toppen af forbrugernes varmeregning. Værket skal efter planen stå klar i slutningen af 2020.

TØNDER: Planerne om at etablere et nyt varmeproduktionsanlæg i Tønder by har fået en varm modtagelse. Samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen nikkede på det seneste møde ja til både projektet og en kommunal garanti på 30 millioner kroner. Dermed kan Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. nu for alvor komme i gang med opførelsen af værket, der skal placeres som nabo til det store gaskedelanlæg på Energivej i Tønders sydlige udkant. Når det efter planen står klar ved udgangen af 2020 har selskabets 2800 privat- og erhvervskunder ifølge en tilkendegivelse fra ledelsen udsigt til billigere varme.

Fire værker Ud over den store gaskedel på Energivej, der altså bliver nabo til flisværket, råder Tønder Fjernvarmeselskab over yderligere tre varmeanlæg i byen.Det er et mindre kedelanlæg på Grønnevej, nye varmepumper på Hydrovej, der er etableret i samarbejde med Hydro-koncernen, og så den ældre varmecentral ved selskabets hovedsæde i Østergade.



Netop centralen i Østergade drosles efter planen yderligere ned, når det nye flisværk står klar.



Kilde: Tønder Fjernvarme

Toppen af regningen Forud for den politiske godkendelse i byrådssalen blev fjernvarmens nyeste udspil præsenteret for medlemmerne på en ekstraordinær generalforsamling. Tønder Fjernvarmeselskabs flisværkprojekt har et budget på omkring 30 millioner kroner. Værkets fuldautomatiske hjerte inklusive robotanlæg skal etableres i en 800 kvadratmeter stor og omkring 10 meter høj bygning, hvor der ud over de tekniske anlæg også vil være lagerkapacitet. Dertil kommer en skorsten på op til 50 meter. Ifølge formanden for fjernvarmeselskab, Peter Nørkjær, kan det kommende værk dække 25-30 procent af varmebehovet. Samtidig er der udsigt til, at den flisfyrede kedelcentral kan skære toppen af forbrugernes varmeregning. Selskabet regner ifølge formanden med, at det nye værk kan give en årlig reduktion af varmeregningen på 1600 kroner i et standardhus på 130 kvadratmeter.

Med garanti Ud over at sige god for selve projektet, der også skal løfte fjernvarmeselskabets grønne profil, nikkede kommunalpolitikerne også ja til at udstede en kommunegaranti. Den kommer til at være på 30 millioner kroner, og ud over en stiftelsesprovision på én procent af garantisummen - svarende til 300.000 kroner - skal selskabet årligt betale en garantiprovision til kommunen på 0,4 procent af gælden. - Projektet er faktisk så godt, at selskabet regner med en tilbagebetalingstid på fire-fem år. Så det må virkelig kunne mærkes på varmeprisen, har borgmester Henrik Frandsen (V) tidligere sagt. Slesvigsk Partis Jørgen Popp Petersen (S.P.) var også positivt stemt om projektet, men redegjorde for de mange skiftende dagsordener på varmemarkedet. Indtil for kort tid siden var der fokus på overskudsvarmen, da man debatterede de store datacentre østpå. De er ude af billedet nu. - Flis er fint, men der er mange andre, der også går den vej. Man kan undre sig over, hvor alt det flis skal komme fra. Men opbakning til projektet herfra, sagde han. Tønder Fjernvarmeselskab har i øjeblikket fire kommunegarantier med en samlet restgæld på 55,5 millioner kroner.