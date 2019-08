Fjerde længe tager form ved madlejr i Højer

HØJER: Arbejdet med at omdanne den tidligere tyske præstegård i Højer til Arla Fondens madlejr, fortsætter ufortrødent.

Direktør for Arla Fonden, Sanne Vinther, fortæller, at man indendøre efterhånden så småt er ved at være færdig. Dog mangler der hele madlejrens helt store omdrejningspunkt - de to skolekøkkener. Sanne Vinther oplyser, at køkkenerne bliver installeret i løbet af november.

Udendørs er arbejdet med at etablere en "fjerde længe", som den kaldes blandt madlejr-folkene, ved at tage form. Den fjerde længe skal ramme gårdspladsen ind, så der skabes et spændende læringsrum i havemiljøet.

- Selve bygningen vil rumme praktiske ting som pedelværksted med mere, men også et dejligt område til at sidde og spise i, skriver Sanne Vinther i en mail.

Sanne Vinther forventer ikke, at det kun bliver madlejrens brugere, der kommer til at benytte den fjerde længe, men også at de lokale børn og elever fra områdets skoler og børnehaver, kommer for at lære og spise på Højergaard.

Udenfor træbygningen vil der blive etableret en bålplads, så brugerne kan lave bål, måske sammen med en naturvejleder. Og i resten af den skønne lukkede have og plads, vil der være bede, krydderurter, spiselige bær og blomster og naturligvis også frugttræer, oplyser Sanne Vinther.

I øvrigt har madlejren slået en række ledige stillinger op, der kan søges nu.

Sanne Vinther oplyser, at første hold har booket Højergaard og rykker ind til en uge med mad og oplevelser i den første hele uge i januar.