Fjerde gevinst af fire mulige

TØNDER/RANDERS: Fire kampe og fire sejre er facit for TM Tønders start på 1. division i håndbold. Lørdag blev det til en overbevisende sejr ude mod Randers HH, der aldrig rigtigt blev en trussel mod et formstærkt Tønder-mandskab.

Højt bundniveau

Med det stærke resultat er det selvsagt også en tilfreds Torben Sørensen, der kan se tilbage på en kamp, hvor det meste klappede:

- Det gik næsten for godt i dag. Vi viser rigtig god kvalitet i vores spil, og det gav bonus for os, siger træneren.

Men ikke alt var helt perfekt. Der kan stadig finpudses, fastholder Torben Sørensen, og det er også målsætningen frem mod den næste opgave for TM Tønder:

- Der er altid lidt at finpudse. Jeg har stadig noget at arbejde med på holdet, for der var en tendens til, at aftalerne ikke helt blev holdt, da vi kom hen mod slutningen af kampen. Her gav jeg spilletid til lidt flere i truppen, og det gav lidt ændringer inde på banen, forklarer han.

Derfor er der også planer klar: - Det skal vi have helt styr på, og det kommer der også. Men med det sagt, så fik vi vist et højt bundniveau og mange fik godt med spilletid. Det er jeg godt tilfreds med, lyder det fra Torben Sørensen.

Næste opgave for TM Tønder er på hjemmebane søndag den 7. oktober, når Otterup HK kommer på besøg.