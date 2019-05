Fiskeriminister: - If you can't beat them, eat them

Østersfestivalen på Fanø bliver udvidet og tager samtidig navneforandring til Danmarks Østersfestival, som kommer til at finde sted flere steder langs Vadehavet herunder Rømø.

Rømø: - De smager fantastisk. Jeg kan godt selv lide at tilberede dem på grillen med hvidløg og andre lokale urter, siger Martin Iversen, formand for Rømø-Tønder turistforeningen, begejstret, efter at have slubret og slugt tre dampede østers i sig. Der er god grund til begejstringen hos formanden, men også borgerne og turister i Tønder Kommune har grund til glæde sig. Den succesrige Fanø Østersfestival skal nemlig ikke længere kun foregå på Fanø, men bliver udvidet, så den kommer til at finde sted flere steder langs den jyske vestkyst, herunder Rømø. Derfor ændrer festivalen også navn til nu at hedde Danmarks Østersfestival. Turistformanden vurderer, at han nyder de saltede skaldyr omkring fem gange om året, hvilket nok er mere end, hvad den gennemsnitlige dansker spiser af østers årligt. Men sådan skal det ikke være fremadrettet. I hvert fald ikke hvis man spørger Povl Lønberg, der er med til at arrangere Danmarks Østersfestival. Det er blandt andet derfor, Rømø skal være en del af festivalen. - Vi har en forpligtelse over for danskerne til at støtte op om vores madkultur. Vi skal inspirere danskerne til at lave mad. Der er så mange østers i Vadehavet, der bare venter på at blive plukket, sagde Povl Lønberg. - Man har spist østers i Danmark længe før, man har spist korn, forklarede han og kom efterfølgende med opfordringen: - Vi skal have flere danskere til spise østers igen, sagde Povl Lønberg.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Fiskeriminister, Eva Kjer Hansen (V) vare begejstret for de salte sager, der var blevet tilberedt af kokkene på Enjoy Resorts, da hun besøgt Rømø. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Minister bød velkommen Tanken er, at man med festivalen blandt andet vil vise danskerne, hvor let det er at samle og tilberede østers. Derfor er kokke fra hele landet inviteret med til festivalen, som på Rømø kommer til at forløbe søndag den 13. og mandag den 14. oktober. - Folk kommer til at se, hvordan kokkene tilbereder de mange østers, og de får mulighed for at smage dem, fortalte Povl Lønberg. Det gjorde fiskeminister Eva Kjer Hansen (V) også, da hun i forbindelse med offentliggørelsen af udvigelsen af festivalen besøgte Enjoy Resorts på Rømø torsdag formiddag. Her havde stedets kokke fint anrettet lokale østers til både ministeren og andre inviterede. - Selvom det er ude for "r"-månederne, så havde kokkene alligevel tryllet med nogle østers til smagning, sagde Povl Lønberg og henviste til tommelfingerreglen om, at østers kan spises i de måneder, der indeholder bogstavet "r", altså perioden fra september til april. Østers har gennem flere måneder stået højt på ministerens dagsorden. Østers er en såkaldt invasiv og dermed uønsket art i vadehavet. Men den er svært at komme til livs. Østerfestivalen kan være et omend lille, men kærkommet bidrag. Som ministeren sagde: - If you can't beat the, eat them.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Fiskeriminister, Eva Kjer Hansen (V), formand for Rømø-Tønder Turistforening, Martin Iversen, Tønders borgmester, Henrik Frandsen (V), og Povl Lønberg, der er med til at arrangere Danmarks Østersfestival smagte alle på sagerne, da festivalens ankomst til Rømø blev offentliggjort torsdag. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Forlænge turistsæsonen Martin Iversens forventning til festivalens ankomst til Rømø er, at man med den kan udvide turistsæsonen. En udfordring turistforeningen har stået overfor, hvor højsæsonen har været tætpakket, mens der har været mere dødt om vinteren. Med festivalen håber turistformanden, at man kan få flere turister i løbet af hele året, der kommer til Rømø for at opleve de forskellige aktiviteter, som der bliver udbudt. - Vi kan nu markedsføre Rømø som officielt østerssted. Dermed bliver festivalen noget, vi kan bygge videre på, sagde Martin Iversen, efter at havde nydt den sidste mundfuld fra østers-fadene.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Danmarks Østersfestival er en ny festival som kommer til at foregår langs vestkysten herunder Rømø. Foto: Hans Chr. Gabelgaard